Rușii din cele mai importante orașe au rămas fără internet, subit și fără explicații

Sankt Petersburg, după Moscova, s-a confruntat cu întreruperi ale internetului mobil. Blocările au început după ora 6 dimineața, pe 9 martie, potrivit datelor Downdetector.

Au fost înregistrate în total aproape 2500 de reclamații. Locuitorii scriu că mesageria instantanee nu funcționează, site-urile și aplicațiile bancare nu se deschid. Accesul este disponibil numai pentru „listele albe”.

Întreruperile au coincis cu anunțul guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, privind pericolul reprezentat de dronele și posibila „scădere a vitezei internetului mobil”.

Peste 500 de locuitori ai regiunii s-au plâns de întreruperi. După ora 10, Drozdov a raportat că amenințarea a fost eliminată și că un dron a fost doborât. Autoritățile din Sankt Petersburg nu au comunicat nimic despre restricțiile privind internetul mobil și sosirile.

În Moscova, internetul mobil este deconectat deja de cinci zile. Serviciul înregistrează în continuare reclamații. În același timp, site-urile din „lista albă”, inclusiv „Gosuslugi”, rețelele sociale („VKontakte”, „Odnoklassniki”), serviciile „Yandex”, piețele online și resursele organelor de stat continuă să funcționeze.

Cu o zi înainte, operatorii „Beeline”, „MegaFon” și T2 au declarat că întreruperile sunt cauzate de „restricții externe”, cu care ei nu au nicio legătură. Surse ale „Kommersant” de pe piața de telecomunicații au informat că operatorii au primit ordinul de a restricționa internetul mobil în anumite zone ale capitalei.

În perioada 5-6 martie, în centrul orașului a avut loc testarea întreruperii complete a conexiunii. Potrivit publicației IT „Kod Durov”, nu funcționau nici internetul mobil, nici apelurile telefonice – telefonul afișa starea „numai apeluri de urgență”. O situație similară a fost observată luni în Sankt Petersburg, unde locuitorii se plâng de lipsa totală a conexiunii în centrul orașului – pe Marsovo Pole.

