Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare

Debarcare pasageri Aroflot
Foto: Profimedia
Instruire militară

Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară.

Grupul, a cărui deportare a fost ordonată de serviciul de imigrare american ICE, ar fi sosit la Moscova cu un zbor din Cairo, unde fusese trimis inițial împreună cu alte persoane deportate în Orientul Mijlociu.

La aterizarea în capitala Rusiei marți, pasagerii au fost opriți de ofițeri ai FSB, serviciul de securitate al Rusiei, care i-au reținut pe bărbați timp de câteva ore și le-au emis somații de înrolare în armată, a raportat Mediazona, un canal media independent rus.

Nu este prima dată când Moscova este raportată că emite somații de înrolare în armată pentru pasagerii care sosesc la aeroport.

La începutul acestei luni, mass-media a raportat că autoritățile ruse au creat o rețea de puncte de „control al migrației” în principalele aeroporturi interne, utilizate pentru a identifica cetățenii ruși care ar putea fi supuși serviciului militar și pentru a-i recruta la sosire.

Instruire militară

Se crede că Moscova se pregătește să mobilizeze rezerviști, o măsură considerată a fi o modalitate de a consolida rândurile militare fără a impune o recrutare formală mai largă a civililor.

Luni, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care chema rezerviștii la instrucție militară și ordona Ministerului Apărării să pregătească facilități adecvate în diferite regiuni.

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei, nu este clar câți rezerviști are Rusia, dar în 2021 erau înrolați aproximativ 100.000 de bărbați.

În octombrie, Putin a semnat un alt decret care permite desfășurarea rezerviștilor pentru a proteja infrastructura critică a țării.

Această decizie a fost considerată de unii ca o modalitate de a contracara atacurile ucrainene asupra instalațiilor energetice și depozitelor de petrol din interiorul Rusiei, fără a epuiza trupele Moscovei de pe linia frontului.

 

