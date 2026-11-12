Asociația din Moscova a întreprinderilor și a actorilor de pe piața designului și modei incluzive a solicitat Fondului de subvenții prezidențiale o subvenție în valoare de 3,6 milioane de ruble și încă 5,3 milioane (n.red. aproximativ 100.000 de euro) sub formă de cofinanțare pentru proiectul „O nouă imagine a puterii și demnității: modă adaptativă pentru veteranii din operațiunea militară specială”.

Proiectul prevede selectarea a zece persoane cu amputații, întorși din războiul împotriva Ucrainei, pentru a „participa în calitate de coautori”, elaborarea unui concept de îmbrăcăminte pentru persoane cu dizabilități, ținând cont de dorințele acestora, realizarea unei colecții-pilot de îmbrăcăminte și încălțăminte incluzivă, precum și prezentări și apariții în cadrul diverselor evenimente la nivel național. „Veteranii nu sunt doar funcționari de rang înalt, ci oameni obișnuiți care au trecut printr-un parcurs de luptă greu și cărora trebuie să li se ofere sprijin pentru a se dezvolta atât profesional, cât și din punct de vedere estetic”, au scris autorii cererii „O nouă imagine a forței și demnității…”.

Asociația întreprinderilor de design incluziv își desfășoară activitatea legală începând cu 25 octombrie 2019 (denumirea inițială — Asociația întreprinderilor din industria de reabilitare). În primii șapte ani, organizația aproape că nu s-a făcut cunoscută public. Chiar și conturile sale de pe Telegram și VK, menționate pe site, au început să posteze abia în octombrie 2026, canalul de pe aplicația de mesagerie având, la data de 11 noiembrie, doi abonați, iar pagina de pe rețeaua socială — trei.

Asociația și-a început activitatea socială în această toamnă, când antreprenoarea Galina Volkova, fondatoarea și proprietara companiei „Ortomoda”, specializată în proiectarea și producția de încălțăminte ortopedică și îmbrăcăminte adaptată, a devenit președinta acesteia. De asemenea, Volkovă este cunoscută ca membră a Consiliului pentru problemele persoanelor cu dizabilități din cadrul Consiliului Federației, precum și ca șefă a grupurilor de lucru din cadrul BRICS și a relațiilor bilaterale dintre Rusia și China.

După invazia pe scară largă în Ucraina, Volkova i-a primit la fabrica sa pe Serghei Civilev, pe atunci guvernator al regiunii Kemerovo (actualul șef al Ministerului Energiei din Rusia), și pe soția sa, Anna, verișoara președintelui Vladimir Putin (actuala viceministră a Apărării din Federația Rusă). În prezent, fundația „Apărătorii Patriei”, coordonată de Civilevă și care se ocupă, printre altele, de veteranii cu amputații, este menționată pe site-ul Asociației întreprinderilor de design incluziv ca partener și este menționată în textul cererii de finanțare „O nouă imagine a forței și demnității…”.

În total, de la începutul războiului din Ucraina și până la mijlocul toamnei anului 2026, ar putea reveni în spatele frontului rus 180.000 de soldați cu amputații. Protezarea și reabilitarea acestora devin un domeniu de afaceri promițător. Astfel, la sfârșitul anului 2025, Serghei Fokin, beneficiarul companiei de producție de proteze „Bionica 2.0”, a înregistrat venituri de aproximativ 830 de milioane de ruble — acesta fiind nepotul de gradul trei al omului de afaceri Iurii Kovalchuk, apropiat al lui Vladimir Putin.

Editor : Alexandru Rotaru