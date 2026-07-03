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Rușii folosesc cazaci ca să facă ordine în benzinării aglomerate într-o staţiune de la Marea Neagră, ca urmare a penuriei de carburanți

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Foto: Profimedia Images
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Cazaci şi alţi voluntari ajută autorităţile locale şi poliţia la menţinerea ordinii şi evitarea conflictelor la benzinăriile din staţiunea Anapa de la Marea Neagră, în regiunea Krasnodar din Rusia, relatează Reuters vineri. 

Cunoscuţi pentru uniformele lor specifice şi căciulile de blană, cazacii - comunitate militară şi socială istorică din Rusia - asigură acum ordinea publică, prevenind declanşarea unor încăierări, şi dirijează traficul, în timp ce ruşii stau la cozile formate din cauza crizei de carburanţi, în urma loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice. 

Cazacii împiedică automobiliştii să umple canistre şi menţin ordinea cozilor, au informat joi seara pe Telegram municipalitatea din Anapa. 

Ca şi în alte părţi din Rusia şi din teritoriile ucrainene ocupate, fiecare posesor de autoturism are dreptul să cumpere doar 20 de litri de carburant la fiecare alimentare; o localnică a declarat unei televiziuni că e destul pentru o săptămână şi că „m-am obişnuit. Dacă s-au introdus restricţii, înseamnă că există un motiv bun”. 

Măsurile au redus timpul de aşteptare la coadă de la un maxim de patru ore la numai 30-40 de minute, a susţinut un oficial al administraţiei locale. 

Un cazac pe nume Anatoli Kasianov, care arăta cam de 50 de ani şi purta o uniformă kaki şi căciula tradiţională, a fost filmat pentru acelaşi mesaj pe Telegram afirmând că „prin jurământ şi chemare, servim patria şi credinţa ortodoxă, ajutând oamenii să se orienteze la benzinărie şi prevenind conflictele”. 

Anapa este una din cele mai aglomerate staţiuni din sud-vestul Rusiei. Infrastructura energetică din Krasnodar şi din Crimeea ocupată, situată dincolo de Strâmtoarea Kerci, este atacată frecvent de Ucraina.

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Editor : A.C.

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