Rușii care până acum mergeau la restaurant, au trecut spre opțiuni mai ieftine de consum alimentar. Asigurările autorităților de la Moscova că totul e în regulă cu economia Rusiei, par a nu mai păcăli pe nimeni, arată anumiți indicatori dați publicității.

În Rusia, frecventarea restaurantelor continuă să scadă constant, rușii optând din ce în ce mai mult pentru fast-food.

Potrivit Ukrinform, Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a raportat acest lucru pe Telegram.

„În ciuda afirmațiilor oficiale privind „creșterea veniturilor”, țara înregistrează o scădere constantă a vizitelor la restaurante și baruri, alături de o creștere a cererii de fast-food și mese gata preparate din magazinele alimentare”, se arată în declarație.

Câteva cifre

În special, din ianuarie până în octombrie 2025, comenzile de fast-food au crescut cu 7%, în timp ce comenzile în restaurante și baruri au scăzut cu 1%. Tendința este și mai pronunțată în Moscova: frecventarea restaurantelor a scăzut cu 5%, în timp ce cererea de fast-food a crescut cu 3%.

CCD a afirmat că scăderea puterii de cumpărare reale, inflația ridicată, creșterea prețurilor la alimente și servicii, scăderea vânzărilor cu amănuntul și împrumuturile scumpe îi obligă pe ruși să reducă chiar și cheltuielile pentru alimente. Trecerea la opțiuni de luat masa mai ieftine este un alt indicator al slăbirii sistemice a economiei Rusiei pe fondul războiului în curs și al înăspririi sancțiunilor.

