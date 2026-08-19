Nivelul de pesimism și de teamă față de viitor în rândul rușilor a atins valorile record de la începutul anilor 1990, când a avut loc prăbușirea URSS. Marea majoritate a cetățenilor din Rusia se așteaptă la dificultăți economice și sociale grave.

În iulie 2026, 66% dintre ruși au declarat că țara se îndreaptă spre „vremuri grele”. De la începutul anului, procentul celor care se așteaptă la dificultăți a crescut cu o treime (+16 puncte procentuale), scrie The Moscow Times.

Conform datelor sondajului de stat realizat de VTsIOM, astfel de indicatori (66-67%) au fost înregistrați doar în 1991, cu câteva luni înainte de destrămarea URSS, și în 1992, în timpul hiperinflației de 2500%.

Pentru comparație, un nivel mai ridicat de îngrijorare a fost înregistrat doar în aprilie 2020, la începutul pandemiei de COVID-19 (72%). Chiar și în timpul crizei economice de la mijlocul anilor 1990, indicatorul pesimismului a fost mai scăzut, situându-se între 46% și 60%.

Ce influențează starea de spirit în Federația Rusă

După cum subliniază John Law, cercetător principal la NEST Centre, din cauza creșterii numărului de atacuri din ultimul an, rușii încep să conștientizeze că nu există o ieșire din acest război de lungă durată în viitorul apropiat.

La rândul său, politologul Abbas Gallyamov subliniază că dictatorul rus Vladimir Putin a ajuns la putere promițând securitate și o viață liniștită.

Cu toate acestea, în prezent, nimeni nu se poate simți în siguranță în Rusia – nici locuitorii din regiunea Moscovei, nici turiștii din stațiuni.

Cum influențează atacurile asupra Federației Ruse situația

Reamintim că, pe fondul atacurilor de amploare asupra infrastructurii de combustibil, dictatorul rus Vladimir Putin încearcă să minimizeze pierderile și pretinde public că atacurile Ucrainei nu provoacă daune critice industriei ruse.

Cu toate acestea, consecințele economice reale se resimt deja asupra cetățenilor obișnuiți.

În special, în Rusia a izbucnit din nou o criză a combustibilului – în Moscova și în regiunile învecinate, stațiile de benzină rusești au limitat vânzarea de benzină, ceea ce a dus la formarea unor cozi lungi la stațiile de alimentare.

Pe lângă presiunea economică, societatea este copleșită și de teama unui nou val de recrutare. Din această cauză, mii de ruși fug în Georgia – în doar câteva zile, aproape 40 de mii de persoane au părăsit țara agresoare prin punctul de trecere a frontierei pietonal „Verkhnii Lars”.

Editor : Sebastian Eduard