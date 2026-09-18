Atacurile cu drone ucrainene cresc cererea de asigurări pentru locuințe în Rusia. „Clienţii ne sună pe toate telefoanele”

Atacurile ucrainene cu drone adânc în teritoriul Rusiei alimentează anxietatea înaintea alegerilor pentru Duma de Stat. Tot mai mulți ruși caută soluții pentru a-și proteja locuințele, de la asigurări care acoperă și atacurile cu drone până la folii anti-spargere pentru ferestre, în timp ce primele pentru asigurarea bunurilor gospodărești au crescut cu 18% în prima jumătate a anului.

Autorităţile ruse insistă că sunt pe cale să câştige războiul din Ucraina. Însă, la aproape cinci ani de la izbucnirea conflictului, mulţi ruşi par din ce în ce mai îngrijoraţi de impactul acestuia asupra vieţii de zi cu zi, mai ales că atacurile cu drone ucrainene din ultima vreme aduc războiul tot mai aproape de casele lor. Iar pe măsură ce Rusia se pregăteşte pentru primele alegeri parlamentare de la declanşarea războiului pe scară largă în februarie 2022, aceste îngrijorări devin din ce în ce mai greu de ignorat, relatează Reuters, citat de News.ro.

Iuri a decis să lipească folie rezistentă la spargere pe ferestrele locuinţei sale din Moscova în luna august, după ce explozia unei drone a aruncat cioburi de sticlă în apartamentul unui prieten al său, provocând răni uşoare celor aflaţi înăuntru.

„Trăim vremuri tulburi în acest moment şi am decis să-mi protejez familia”, spune el, după ce i-a urmărit pe muncitori cum lipeau foliile transparente de protecţie pe geamurile apartamentului său nou, situat într-un bloc înalt.

Nu este clar cum ar putea afecta neliniştea publică votul din 18-20 septembrie, mai ales că, într-un sistem politic strict controlat, partidul de guvernământ Rusia Unită, susţinut de Vladimir Putin, este pe cale să-şi păstreze dominaţia în parlament.

Însă Kremlinul va urmări cu atenţie rata de participare la vot şi rezultatele alegerilor ca indicator al anxietăţii publice şi al oboselii provocate de război, pe măsură ce Putin îşi continuă obiectivele militare.

Războiul se intensifică

Pe parcursul verii, Ucraina a lansat în mod regulat sute de drone adânc în interiorul teritoriului rus pentru a lovi rafinării de petrol, depozite logistice şi instalaţii militare, în speranţa de a forţa Moscova să cedeze şi să negocieze pacea.

În schimb, Rusia şi-a intensificat propriile atacuri aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene, stârnind îngrijorări de ambele părţi că acest conflict intră într-o fază şi mai periculoasă.

Sondajele săptămânale realizate de un institut de stat rus arată că nivelul de anxietate este ridicat. Unii bărbaţi au părăsit temporar ţara, temându-se că autorităţile ar putea lansa o nouă campanie de mobilizare după alegeri, în ciuda negărilor repetate ale Kremlinului.

Rușii cumpără folie de protecție pentru geamuri

Cererea de protecţie împotriva efectelor războiului a crescut brusc. Poliţele de asigurare a locuinţelor care acoperă atacurile cu drone devin din ce în ce mai populare, în timp ce primele de asigurare au înregistrat o creştere semnificativă.

Firma rusă Solartek, care produce folii adezive menite să împiedice împrăştierea cioburilor de sticlă dintr-o fereastră în cazul unei explozii, a înregistrat o creştere a cererii de 50% în acest an, a declarat managerul Pavel Levit.

Aflându-se în atelierul său din Sankt Petersburg, Levit a spus că printre clienţi se numără atât proprietari de locuinţe private, cât şi companii şi instituţii de stat. „În acest moment, produsul a devenit atât de popular, încât există chiar o penurie de folie de protecţie pe piaţa rusă”, spune el.

Atât Rusia, cât şi Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii. Însă blocurile de locuinţe, magazinele şi infrastructura de transport sunt frecvent avariate de drone şi rachete care sunt interceptate de sistemele de apărare aeriană.

Mii de civili au fost ucişi în război până în prezent, marea majoritate a acestora fiind ucraineni, deşi numărul deceselor din Rusia a crescut brusc şi în acest an.

Frica de o nouă mobilizare

Ca răspuns la campania Ucrainei cu drone de lungă distanţă, Putin a acuzat Kievul că încearcă să-i sperie pe ruşi şi să perturbe alegerile parlamentare din această lună.

El a afirmat că această campanie este sortită eşecului, însă sondajele realizate de Fundaţia de Opinie Publică (FOM), instituţie de stat, sugerează că o vară marcată de alerte cu drone şi de penurie de combustibil cauzate de atacurile ucrainene afectează moralul naţional.

De la sfârşitul lunii aprilie, mai mult de jumătate dintre respondenţi au descris starea de spirit a persoanelor pe care le cunosc drept „anxioasă” în toate sondajele săptămânale ale FOM, cu o singură excepţie.

Indicatorul de anxietate al institutului de sondaje s-a menţinut la cel mai ridicat nivel constant de la campania de mobilizare militară de la sfârşitul anului 2022, care i-a determinat pe sute de mii de bărbaţi apţi de luptă să părăsească ţara.

În acest an au persistat speculaţiile că autorităţile ar putea anunţa o nouă mobilizare după alegeri pentru a compensa pierderile de pe câmpul de luptă, în ciuda asigurărilor repetate din partea lui Putin şi a altor oficiali că Rusia dispune de suficiente resurse umane.

Ivan, în vârstă de 26 de ani, inginer la un atelier de reparaţii de camioane din Moscova, şi Roman, în vârstă de 34 de ani, şef de şantier, au declarat pentru Reuters că au părăsit ţara împreună cu familiile lor, deoarece se tem de o nouă mobilizare.

Cresc primele de asigurare

Nu există cifre oficiale care să arate câte persoane ar fi părăsit Rusia din cauza temerilor legate de o nouă mobilizare. Alţi indicatori, însă, arată o cerere în creştere pentru protecţie împotriva riscurilor generate de război.

Solicitările de acoperire legată de atacurile ucrainene au crescut semnificativ în ultimul an, a declarat Oleg Hanin, directorul companiei de brokeraj în asigurări Soiuz, care oferă pachete de asigurare împotriva atacurilor cu drone. „S-ar putea spune că înainte nu exista aproape deloc cerere”, a declarat Hanin în biroul său din Moscova. „Acum se întâmplă exact opusul: stăm în biroul nostru, iar clienţii din toată Rusia ne sună pe toate telefoanele şi ne scriu pe toate adresele de e-mail”, arată el.

Primele pentru asigurarea bunurilor gospodăreşti s-au scumpit cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului 2026, conform datelor băncii centrale. Unul dintre factorii-cheie ai acestei creşteri a fost cererea mai mare datorată atacurilor mai frecvente cu drone, a declarat în august Asociaţia Pan-rusă de Asigurări.

Hanin a afirmat că primele ar putea creşte şi mai mult dacă cererea continuă să crească. „S-ar putea să devină imposibil să mai adăugăm această asigurare”, avertizează el.

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Editor : M.I.