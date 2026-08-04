Rușii nu sunt cababili să contruiască nici măcar propriile televizoare. Singura fabrică de profil a intrat în faliment

Tribunalul de Arbitraj din Moscova a declarat falimentul SRL-ului „Kvant” — companie care era singurul producător rus de televizoare înscris în registrul produselor radioelectronice al Ministerului Industriei și Comerțului, scrie Kommersant. Decizia a fost luată în urma acțiunii intentate de grupul DNS, căruia „Kvant” îi datora peste 600 de milioane de ruble.

În procedura de faliment s-au implicat încă 24 de creditori. Suma totală a creanțelor față de companie a ajuns la aproximativ 4,15 miliarde de ruble. Printre creditori se numără structuri ale „Yandex”, „Sberbank”, Sitronics Group, Ozon, „Severstal” și compania chineză TCL.

S.R.L. „Kvant” a fost înregistrată în 2016 în Zelenograd și se ocupa cu asamblarea televizoarelor sub marca Irbis. Producția se desfășura în unitățile din Voronej și Zelenograd. Acolo se afla anterior fabrica sovietică „Kvant”, care producea echipamente electronice.

Criza companiei a început în 2024. Din cauza riscurilor legate de sancțiuni, TCL a încetat livrările de componente către producătorii ruși sub contract, ceea ce a făcut ca „Kvant” să piardă comenzile pentru asamblarea televizoarelor TCL și Xiaomi. O lovitură suplimentară a fost scăderea cererii pentru televizoarele Irbis — în primăvara anului 2025, producția tuturor modelelor a fost oprită. Situația financiară a companiei s-a înrăutățit brusc: veniturile au scăzut de la 13,1 miliarde de ruble în 2023 la 4,9 miliarde de ruble în 2024. În 2025, cifra a scăzut și mai mult — până la 45 de milioane de ruble, iar compania a înregistrat o pierdere de 387 de milioane de ruble.

Participanții la piață atribuiau problemele companiei „Kvant” concurenței intense. Potrivit estimărilor Larisei Senina, directoarea departamentului KBT al „Marvel-Distributie”, cota de piață a produselor fabricii pe piața rusă a televizoarelor se ridica la aproximativ 10–15%. În același timp, compania se confrunta cu dificultăți în competiția cu producătorii străini chiar și în segmentul achizițiilor publice.

Vladislav Borodin, directorul departamentului de electronice de uz casnic al OCS, a remarcat că televizoarele Irbis erau greu de promovat în comerțul cu amănuntul din cauza prețului ridicat în comparație cu concurenții. Potrivit acestuia, volumul vânzărilor din segmentele corporativ și public s-a dovedit a fi insuficient. Un reprezentant al DNS a menționat că includerea televizoarelor în registrul Ministerului Industriei și Comerțului impune producătorilor cheltuieli semnificative, dar statutul în sine nu garantează o cerere stabilă.

S-au făcut încercări de a salva întreprinderea, iar printre opțiunile posibile au fost luate în considerare schimbarea proprietarului și vânzarea afacerii. Printre potențialii investitori au fost menționați NexTouch, „Sber” și „Yandex”. În primăvara anului 2026 au apărut informații privind o posibilă intrare a NexTouch în capitalul companiei și reluarea livrărilor de componente. Cu toate acestea, nu s-a reușit finalizarea tranzacției și reluarea activității „Kvant”.

Editor : A.R.