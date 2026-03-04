Live TV

Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni

Russian Army Ka-52 "Alligator" attack helicopter during a combat flight
Ka-52 "Alligator" este unul dintre cele mai avansate elicoptere ale armatei ruse. Foto: Profimedia

Un elicopter militar rus s-a prăbușit în regiunea Rostov la începutul lunii martie, după ce a decolat pentru a intercepta drone ucrainene, canalele rusești de pe Telegram susținând că a fost doborât de „foc prietenos”.

Videoclipurile care circulă online arată o minge de foc aprinsă care străbate cerul nopții timp de aproximativ 30 de secunde înainte de a se prăbuși la sol. Unii au confundat inițial aeronava în flăcări cu o rachetă doborâtă.

Un canal rus dedicat aviației, Helicopterpilot, a raportat că elicopterul a fost trimis în misiune în jurul orei 20:00 pentru a doborî vehicule aeriene fără pilot ucrainene. Câteva ore mai târziu, la ora 23:45, același canal a afirmat că aeronava a fost distrusă – presupus de către forțele ruse.

Ministerul Apărării din Rusia nu a confirmat pierderea unui elicopter, afirmând doar că 34 de drone ucrainene au fost doborâte peste regiunea Rostov în timpul nopții.

Guvernatorul regiunii Rostov, Yury Slyusar, a declarat că dronele au fost interceptate deasupra districtelor Millerovsky și Tarasovsky și că resturile au căzut pe terenul unui centru de recreere. El nu a menționat nimic despre prăbușirea unui elicopter.

Agenția independentă rusă Astra a raportat că incidentul a avut loc în apropierea aerodromului Millerovo.

Canalele rusești nu au numit oficial aeronava, dar Aviahub a publicat o schiță care seamănă cu un Mi-8 – un elicopter de transport foarte utilizat de forțele rusești și adesea modificat pentru roluri de luptă.

Există, de asemenea, indicii neconfirmate că elicopterul ar fi putut fi un Ka-52, potrivit unui blogger militar neidentificat de pe X. Tipul exact al aeronavei rămâne neclar.

Unele rapoarte indică faptul că echipajul a murit în accident, deși nu există nicio confirmare independentă.

Elicopterul Mi-8, proiectat în Uniunea Sovietică și introdus în anii 1960, are un echipaj de două-trei persoane și poate fi echipat cu mitraliere, rachete și rachete ghidate.

Analiștii open-source din cadrul proiectului ORYX estimează că Rusia a pierdut zeci de elicoptere Mi-8 de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Accidentul raportat ar fi cel mai recent dintr-o serie de incidente în care aeronave rusești ar fi fost lovite de propriile sisteme de apărare aeriană în timp ce răspundeau la atacurile cu drone ucrainene.

Vara trecută, în apropiere de Anapa, un elicopter rus care se pregătea să intercepteze drone navale ar fi fost doborât de un sistem Pantsir-S1; canalele rusești l-au identificat ulterior ca fiind un Ka-29.

