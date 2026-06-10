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Rușii stau la cozi uriașe la benzină, din cauza atacurilor ucrainene. „Tot ce mai trebuie e să-mi cumpăr un cal”

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Petrol Station In Sevastopol, Russia
Foto: Profimedia

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra teritoriilor ocupate de Rusia perturbă liniile de aprovizionare ale Moscovei și intensifică o criză a combustibilului declanșată de atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei, relatează BBC.

Crimeea - pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 - se confruntă în special cu dificultăți logistice și penurii serioase de carburanți.

Multe dintre probleme provin din recentele atacuri ucrainene asupra unor autostrăzi și poduri cheie care leagă orașul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea prin orașul portuar ocupat Mariupol.

Drumul „este practic coloana vertebrală a ocupației rusești în sud”, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi.

Molin a declarat că Ucraina a lansat 300 de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai și că această campanie a devenit mai intensă în această lună.

Operațiunea are efecte tangibile asupra Crimeei. Peninsula este importantă strategic pentru Moscova, deoarece a fost folosită de forțele sale pentru a lansa drone și rachete asupra restului Ucrainei.

Cu clima sa mediteraneană și plajele vaste, Crimeea este, de asemenea, o destinație de vacanță populară pentru ruși pe timp de vară.

Turiștii și localnicii au scris pe rețelele de socializare despre nemuțumirile lor legate de criza de combustibil. Clipurile postate de ei arată cozi lungi la benzinăriile din regiune, iar localnicii spun că trebuie să stea la coadă până la 10 ore pentru combustibil.

„Acum merg pe jos la serviciu. Desigur, este mai puțin convenabil decât să conduci, dar nu este o problemă uriașă”, a declarat un locuitor al orașului Simferopol pentru Bereg, un site independent. „Tot ce mai trebuie acum este să-mi cumpăr un cal”, a adăugat el.

La marea majoritate a benzinăriilor din Crimeea, localnicii pot acum să cumpere doar 20 de litri de combustibil fiecare, folosind vouchere preplătite, dacă sunt disponibile.

Turiștii ruși care au sosit în regiune înainte de începerea crizei au acum dificultăți să găsească carburanți pentru a pleca. Problema este suficient de acută încât autoritățile locale instalate de Moscova au fost nevoite să lanseze o linie telefonică specială pentru a-i ajuta.

Există, de asemenea, relatări despre creșterea exorbitantă a prețurilor la benzină și motorină, cauzată de penurie.

„Din păcate, nu pare posibil să se satisfacă pe deplin cererea de combustibil în momentul de față”, a recunoscut pe 5 iunie șeful regional numit de Kremlin, Serghei Aksionov. Sute de autobuze, a spus el, nu vor circula din cauza crizei de carburanți.

În seara zilei de 8 iunie, Ministerul Energiei din Rusia a recunoscut pentru prima dată problemele legate de aprovizionarea cu combustibil în „regiunile sudice”, o expresie care se referă probabil la părțile ocupate ale Ucrainei.

„Companiile de combustibili și energie s-au confruntat recent cu un număr tot mai mare de atacuri aeriene inamice, ceea ce a cauzat dificultăți temporare în aprovizionarea cu carburanți”, se arată într-un comunicat.

Cu toate acestea, drumurile rămân ultima cale pentru ca proviziile să ajungă în peninsulă. Ruta maritimă este prea periculoasă, după ce o serie de feriboturi care deservesc Crimeea au fost scoase din funcțiune de Ucraina.

Iar atacurile Ucrainei au restricționat traficul pe podul Kerci care leagă Crimeea de Rusia continentală.

„Nu aș vrea să pun un camion plin cu motorină pe Podul Kerci acum - asta înseamnă să cauți probleme”, a declarat pentru BBC Craig Kennedy, expert în industria petrolieră rusă și asociat la Centrul Davis al Universității Harvard.

„Deci va trebui să o transporți pe uscat, prin Mariupol. Și acolo sunt vulnerabili pe tot traseul,” a adăugat el.

Unele surse rusești susțin că atacurile ucrainene asupra rutelor logistice au afectat deja capacitatea armatei ruse de a lupta pe frontul din Ucraina.

„Atacurile care golesc stațiile de alimentare pentru civili afectează și aprovizionarea trupelor din sud. Criza logistică nu face distincție între nevoile militare și cele civile, lovește totul deodată”, a postat Rybar, un cont de analiză militară rusă pro-Kremlin, pe Telegram.

În două nopți, 6-7 iunie și 8-9 iunie, atacurile ucrainene au deteriorat un pod cheie din Cionhar, în nordul Crimeei, care lega localitatea de restul Ucrainei și era folosit de trupele ruse și vehiculele civile care circulau pe autostrada R-280. Traficul pe pod a fost suspendat.

Problemele legate de aprovizionarea cu combustibil sunt agravate de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Rusia, pe care Kievul le desfășoară de câteva luni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aproape 40% din „capacitatea primară de rafinare a petrolului” a Rusiei a fost dezactivată în luna mai din cauza unor astfel de atacuri.

Acum, a spus Craig Kennedy, campania extinsă a Ucrainei împotriva rețelei de aprovizionare a Rusiei a trecut de la vizarea rafinăriilor mari la rețele de distribuție locale mai mici.

„Acest lucru are un impact mai concentrat asupra populațiilor locale și a armatei din anumite regiuni, cum ar fi Crimeea”, a spus el.

Editor : M.B.

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