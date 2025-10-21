Live TV

Rușii sunt „obișnuiți" să aștepte o victorie în Ucraina. Putin refuză concesiile și insistă pe „cauzele profunde" ale conflictului

vladimir putin
Foto: Profimedia

Rusia a reamintit încă o dată de „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina și de cerințele sale, fără de care nu va accepta un armistițiu. Analiștii ISW au subliniat că politica internă a președintelui rus Vladimir Putin este oarecum în contradicție cu propunerile sale, notează Focus.ua.

Kremlinul a subliniat că rămâne fidel „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina și nu este de acord cu un armistițiu. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a descris poziția Moscovei ca fiind „bine-cunoscută” și „consecventă”. 

În același timp, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a menționat discuțiile conducerii privind necesitatea eliminării așa-numitelor „cauze profunde” pentru a garanta asigurarea păcii după încheierea războiului.

Prim-vicepreședintele Comitetului pentru afaceri internaționale al Dumei de Stat a Rusiei, Alexei Chepa, a respins ideea unui armistițiu în scopul negocierilor diplomatice, explicând că, în condițiile actuale, acesta nu ar trebui încheiat. Acest lucru este menționat în raportul din 20 octombrie al Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW).

Potrivit lui Chepa, Rusia trebuie să încheie un acord privind construirea „viitoarei ordini mondiale în Ucraina” înainte de a accepta încetarea focului. El a declarat că summitul de la Budapesta ar putea obliga Kievul să accepte condițiile, după care ar fi posibilă încheierea unui armistițiu pe linia frontului. 

Politicianul a subliniat că Rusia are nevoie și de garanții din partea SUA și a menționat „multe probleme”, în special neutralitatea Ucrainei și încetarea extinderii NATO.

Kremlinul a subliniat în repetate rânduri necesitatea eliminării așa-numitelor „cauze profunde” ale războiului din Ucraina, pe care oficialii de la Kremlin le-au identificat ca fiind extinderea NATO spre est și presupusa discriminare a cetățenilor vorbitori de limbă rusă din partea Ucrainei. Kremlinul folosește discuțiile despre aceste cauze pentru a promova cererile inițiale privind neutralitatea Ucrainei, înlăturarea guvernului, instaurarea unui guvern pro-rus și modificarea politicii ușilor deschise a NATO.”, au explicat analiștii.

Potrivit ISW, Kremlinul a respins în repetate rânduri propunerile de armistițiu, subliniind că mai întâi trebuie să aibă loc negocieri.  În plus, Rusia își pregătește poporul pentru o victorie totală în război, cu orice preț. O astfel de politică internă contrazice declarațiile privind disponibilitatea de a face concesii teritoriale.

„Pe parcursul războiului, Kremlinul a repetat în mod constant că cererile Rusiei rămân neschimbate și a informat poporul rus că Rusia va atinge toate aceste obiective în Ucraina, fie pe cale militară, fie pe cale diplomatică. Kremlinul nu a pregătit societatea rusă să accepte ceva mai puțin decât aceste cereri”, au subliniat analiștii.

Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a declarat luni, 20 octombrie, că teritoriile ucrainene ocupate trebuie considerate „regiuni vechi”, care aparțin „istoric” Rusiei. Mass-media rusă a precizat că este vorba despre Donbas și așa-numita „Novorossia” – o regiune din sudul și estul Ucrainei, pe care Kremlinul o consideră „parte integrantă” a Rusiei.

„Kremlinul i-a obișnuit pe ruși să se aștepte ca anexarea ilegală a unor părți din Ucraina de către Rusia să fie permanentă și că Rusia nu poate face niciun compromis teritorial cu Ucraina. (...) Oficialii ruși și vocile pro-Kremlin au minimizat sau respins perspectiva unor concesii teritoriale după ce mass-media occidentală a raportat că Putin a făcut recent o propunere similară lui Trump în acest sens. Refuzul lui Putin de a pregăti poporul rus, inclusiv importantul electorat ultranaționalist, pentru orice concesii în războiul din Ucraina este un alt indicator al faptului că el nu intenționează să se îndepărteze de vechile sale cereri în orice viitoare negocieri de pace", a concluzionat ISW.

Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri"

