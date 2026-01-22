Live TV

„Rușii vor fi rugați să plece”. Noua conducere a Siriei vrea să expulzeze soldații lui Putin dintr-o bază militară importantă

Soldații ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Trupele subordonate guvernului sirian de tranziție au intrat pe teritoriul din nordul Siriei, care era controlat anterior de alianța pro-kurdă „Forțele Democratice Siriene” (FDS). În această regiune, nu departe de granița cu Turcia, se află aerodromul militar El-Kamishli, pe care Rusia îl poate folosi în mod liber, iar acum Damasc se pregătește să ceară Moscovei să părăsească această bază, potrivit unei surse siriene familiarizate cu situația, citată de Komersant.

Această chestiune va începe să fie discutată după ce provincia Hasakah, în care se află El Kamishli, va deveni oficial parte a Siriei, ieșind de sub controlul forțelor kurde, a spus interlocutorul. „Mi se pare că rușii vor fi rugați să părăsească complet El Kamishli. Acum nu mai au ce căuta acolo”, a declarat el. Potrivit lui, SUA, care și-au menținut prezența militară în nord-estul Siriei, și-au redus, de asemenea, misiunea, renunțând la sprijinul acordat kurzilor.

Baza El-Kamishli, după răsturnarea în decembrie 2024 a fostului președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost utilizată de Moscova pentru retragerea din țară a forțelor și mijloacelor sale militare în Rusia și Libia, a declarat expertul Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, Anton Mardasov. „În același timp, aceasta este o bază care poate servi și ca alternativă la Hmeimim [baza aeriană a Federației Ruse din vestul Siriei] – un hub logistic pentru zborurile de tranzit către Africa și un punct de sprijin pentru dezescaladarea conflictului dintre Turcia și SDF”, a menționat expertul.

În ciuda fugii lui Assad în Rusia și a schimbării puterii în Siria, poliția militară rusă a continuat patrularea în zona Kamishli. În special, militarii ruși au fost văzuți în apropierea bazei la câteva zile după vizita la Moscova a ministrului de externe al guvernului de tranziție al Siriei, Asaad al-Shaybani, în perioada 31 iulie - 1 august 2025.

Presa siriană a scris atunci că Rusia și-a mărit prezența militară în Kamishli, însă în aceeași lună, canalul Syria TV, citând imagini din satelit, a informat despre evacuarea parțială a echipamentului rus de pe aerodrom.

Potrivit lui Mardasov, a devenit deja clar că Rusia nu va mai putea juca rolul de mediator în regiune, pe fondul presiunilor asupra formațiunilor kurde și al „agravării concurenței regionale”. „Prin urmare, este logic ca prezența trupelor rusești acolo să fie definitiv redusă”, a remarcat el.

În ajun, după câteva zile de lupte, autoritățile siriene au anunțat că au ajuns la acorduri preliminare cu SDF. Conform cerințelor Damascului, unitățile kurde trebuie să elaboreze în termen de patru zile un plan de pace pentru integrarea Haseke într-un stat sirian unificat și să încorporeze oficial toate structurile militare și de forță ale SDF în Ministerul de Interne și Ministerul Apărării din Siria.

