Rușii vor să înregistreze marca „Întâlnire în Alaska”. La ce ar putea fi folosită aceasta

Data publicării:
profimedia-1029612533
În această fotografie distribuită de agenția de stat rusă Sputnik, președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin pozează pentru fotografii în timpul summitului SUA-Rusia privind Ucraina, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pe 15 august 2025 Foto: Profimedia

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale "Întâlnire în Alaska", aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă.

Documentele respective au fost depuse la Rospatent, agenţia rusă pentru proprietate intelectuală, pe 15 august, în aceeaşi zi cu întâlnirea dintre Putin şi Trump, informează EFE, potrivit Agerpres.

Dacă autoritatea de reglementare aprobă, omul de afaceri va putea vinde băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste şi alte produse sub această marcă.

Putin şi Trump s-au întâlnit în Alaska vinerea trecută pentru primul lor summit de la revenirea republicanului la Casa Albă şi de la începutul războiului din Ucraina.

