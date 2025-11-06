Live TV

„Rușine de proporții cosmice”. Cosmodromul mamut Vostocinîi a rămas pe întuneric pentru că nu a plătit factura la curent

Launch Of Soyuz 2.1b Carrying Satellites Ionosfera-M No.3 And No.4
Lansarea unei rachete tip Soyuz de pe cosmodromul Vostocinîi. Sursa foto: Profimedia Images

Instalațiile companiei PSO Kazan utilizate la complexul de lansare Angara au rămas fără energie electrică. Astfel, cel mai mare proiect din istoria recentă a Rusie a rămas pe întuneric. 

Compania Far Eastern Energy Company PJSC a restricționat furnizarea de energie electrică către șantierul de construcție al celei de-a doua faze a cosmodromului Vostocinîi pentru a „proteja interesele sistemului energetic regional”, relatează The Moscow Times.

Motivul este că antreprenorul general al proiectului, PSO Kazan, datorează peste 51 de milioane de ruble rusești pentru energia electrică furnizată. Instalațiile companiei utilizate la baza de lansare Angara, care consumă 4 milioane de ruble pe lună, sunt fără energie electrică.

Furnizorul de energie spune că a contactat în repetate rânduri conducerea companiei debitoare, solicitând plata întregii datorii, dar constructorii nu au răspuns la aceste solicitări.

Dacă datoria nu este achitată integral, se preconizează că măsurile restrictive vor fi înăsprite. Se raportează că Far Eastern Energy Company intenționează să intenteze un proces pentru a declara PSO Kazan în stare de faliment.

Nikolai Novikov, directorul general al Direcției Cosmodromului Vostocinîi, a menționat că cosmodromul funcționează normal și că întreruperea alimentării cu energie electrică „nu afectează siturile importante din punct de vedere strategic și nu va afecta construcția complexului de lansare Angara”.

Potrivit acestuia, PSO Kazan a raportat că datoria va fi rambursată până la sfârșitul acestei luni.

Ce se știe despre cosmodromul Vostocinîi?

Vostocinîi este un nou cosmodrom rus. Este situat în regiunea Amur din Extremul Orient rus, lângă orașul Tsiolkovsky. Prima lansare de la cosmodrom a avut loc pe 28 aprilie 2016, când o rachetă Soyuz-2.1a a lansat trei sateliți artificiali pe orbită.

Anul trecut, UNIAN a raportat lansarea rachetei Angara-A5 de la cosmodromul Vostochny, care a avut loc după câteva zile „dezastruoase” în care lansările au fost amânate în ultimul moment din cauza unor probleme tehnice.

Se știe, de asemenea, că rușii vor să „concureze” cu Musk și să creeze propria rachetă reutilizabilă. Aceasta va avea o primă treaptă reutilizabilă și este programată să fie lansată de la cosmodromul Vostochny.

