Decedat în 1881, scriitorul rus Fedor Dostoievski a devenit cronicar la postul Russia Today prin intermediul unei dubluri digitale care transmite propaganda rusă, atacându-i în special pe susţinătorii Ucrainei, relatează Le Figaro.

Cine şi-ar fi putut imagina că într-o zi chipul lui Dostoievski, decedat acum aproape 145 de ani, va apăra politica Kremlinului şi va prelua argumentele lui Vladimir Putin la televiziune? Scriitorul rus a fost „înviat” sub forma unei holograme digitale generate de inteligenţa artificială.

„Am promis asta. Dostoievski va fi de acum înainte expert politic permanent la RT”, a anunţat Margarita Simonian, redactorul-şef al postului de televiziune pro-Kremlin. Într-un videoclip publicat pe Telegram, ea a prezentat alter ego-ul digital al scriitorului din secolul al XIX-lea ca fiind noul cronicar al postului de televiziune.

În cronicile sale zilnice, avatarul lui Fiodor Dostoievski, îmbrăcat într-un costum negru şi cu o barbă lungă şi zburlită, preia limbajul autorităţilor ruse. El critică în special sprijinul acordat de ţările europene Ucrainei, pe care îl prezintă ca pe o manifestare a ostilităţii occidentale faţă de Rusia.

„Ideile noastre ruseşti sunt necunoscute în Occident. Acest lucru i-a determinat în cele din urmă să ne numească în mod deschis duşmani şi viitori distrugători ai civilizaţiei europene”, declară, printre altele, această hologramă a figurii literaturii ruse.

Postul de televiziune foloseşte, de asemenea, figura scriitorului pentru a-i critica pe ruşii care îşi părăsesc ţara. „Vedem mii de ruşi fugind de acasă, abandonându-şi copiii, bătrânii, pământurile natale, totul pentru a se refugia sub o aripă străină, dincolo de graniţe, acolo unde li se promit pâine şi libertate. Nu, asta nu este libertate, ci sclavia omului în faţa unui zeu străin şi a unor idei străine”, transmite avatarul scriitorului rus.

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Operațiune de propagandă

În spatele acestei puneri în scenă tehnologice se ascunde o operaţiune de comunicare politică ce vizează difuzarea propagandei Kremlinului prin intermediul uneia dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii ruse. Avatarul îi atribuie astfel autorului romanului „Crimă şi pedeapsă” poziţii politice contemporane difuzate la televizor, la aproape un secol şi jumătate după moartea sa.

Din martie 2022, RT nu mai are dreptul să-şi difuzeze programele în mai multe ţări din Europa, inclusiv în Franţa. Interdicţia a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene după invazia din Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard