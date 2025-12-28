„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament să-și dea foc în Piața Roșie din Moscova

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia a deschis o potențială mină de aur pentru Vladimir Arseniev. Omul de știință în vârstă de 75 de ani conduce o firmă din Moscova care produce componente pentru un dispozitiv de comunicații folosit de echipajele tancurilor. În timp ce tancurile rusești traversau Ucraina în 2022, afacerea sa era inundată de comenzi pentru apărare, potrivit Reuters.

Însă comenzile pe care le-a primit s-au dovedit a fi o cupă otrăvită, a povestit el într-o serie de interviuri acordate Reuters, fiind prima dată când vorbește public despre dificultățile sale. A trebuit să intensifice producția cu o viteză amețitoare și să livreze la termene limită stricte, la prețuri stabilite de ministerul rus al Apărării.

Eșecul nu era o opțiune. Invocând spectrul dictatorului sovietic Iosif Stalin, guvernul Rusiei a amenințat producătorii de sisteme de apărare cu închisoarea dacă nu își îndeplinesc obligațiile contractuale.

Până în primăvara anului 2023, fabrica lui Arseniev era în întârziere cu producția, iar directorii seniori se certau, arată interviurile cu doi actori cheie și documentele instanței.

Serghei Mosiienko, un acționar minoritar, a declarat că își dădea seama că firma va rata termenele limită, așa că a început să vorbească. „Ministerul Apărării este clientul”, a declarat el pentru Reuters. „Au întotdeauna dreptate.”

Oficialii la care Arseniev a apelat pentru ajutor l-au ignorat, a spus șeful fabricii.

În timp ce compania se apropia de faliment, Arseniev a intrat în Piața Roșie din Moscova pe 26 iulie 2024. În afara Kremlinului, lângă mausoleul fondatorului statului sovietic, Vladimir Lenin, și-a turnat benzină pe corp și și-a dat foc.

A petrecut săptămâni întregi în spital cu arsuri grave, a spus el.

Într-o declarație acordată agenției Reuters de la spital, Arseniev a contestat faptul că acele contracte ar fi în pericol, spunând că persoanele care încercau să-l submineze au trimis plângeri nefondate autorităților.

„Cum se face că o companie care primește comenzi din ce în ce mai mari și le onorează este pe moarte?”, a întrebat el. „Probabil asta înseamnă că există o problemă.”

Kremlinul și Ministerul Apărării din Rusia nu au răspuns la întrebări detaliate despre cazul lui Arseniev sau despre gestionarea contractelor de apărare în sens mai larg.

Industria de Apărare, sub presiune

Dificultățile de la firma lui Arseniev, Institutul Central de Cercetare Științifică Volna, scot la iveală presiunile asupra companiilor rusești de apărare, care s-au confruntat cu ani de zile cu solicitări de creștere a producției.

Dificultățile lui Arseniev nu sunt unice, conform unei analize a hotărârilor judecătorești din Moscova realizate de Reuters.

Cel puțin 34 de persoane au fost acuzate penal pentru încălcarea ordinelor de apărare a statului de la începutul războiului din Ucraina, conform documentelor publicate pe site-ul instanțelor de jurisdicție generală din Moscova. Printre acestea se numără cel puțin 11 șefi de companii și doi directori executivi.

De când președintele rus Vladimir Putin a ordonat trimiterea de trupe în Ucraina în februarie 2022, producătorii țării și-au mărit producția de obuze de artilerie, rachete, tancuri și drone, depășind ceea ce Kievul poate produce sau cu ce se poate aproviziona de la aliații occidentali.

Însă sectorul este afectat și de ineficiență și corupție, ceea ce duce la costuri în creștere vertiginoasă, întârzieri în producție și cote nerespectate, potrivit lui Mathieu Boulegue, consultant la think tank-ul Chatham House din Londra, și al altor analiști de securitate occidentali.

Răspunsul Kremlinului – centralizarea deciziilor cu ministerul Apărării și conglomeratul de stat în domeniul apărării Rostec și impunerea unor reguli rigide contractorilor – afectează capacitatea companiilor de a inova și de a se moderniza, a declarat Boulegue pentru Reuters.

„Acest lucru probabil nu va afecta capacitatea Rusiei de a rămâne o amenințare pentru Ucraina și Occident pe termen scurt”, a scris Boulegue într-un articol din iulie, „dar va îngreuna menținerea concurenței de către Rusia cu adversarii săi”.

Răspunzând la întrebările Reuters, Rostec a respins drept „mituri propagandistice” orice afirmații ale agenției de știri legate de o „degradare” a industriei de apărare rusești.

„Totul este în regulă cu industria de apărare rusă”, a declarat Rostec într-un comunicat pe contul său de Telegram. „Colegii noștri occidentali nu pot decât să viseze la rata de creștere pe care o înregistrează Rostec.”

În cele din urmă, armata nu a primit la timp dispozitivele de comunicații de care avea nevoie, potrivit firmei care le asamblează, Luci Factory, care este deținută în coproprietate printr-un lanț de companii de Rostec.

Acest lucru s-a întâmplat parțial pentru că firma lui Arseniev nu a furnizat componentele atunci când trebuia, a declarat Luci în raportul său anual pe 2023, o acuzație pe care Arseniev o neagă. Din raport nu reiese clar cât de mari au fost comenzile sau cât timp au fost întârziate.

O dispută cu guvernul privind prețul componentelor Volnei a lăsat firma fără fonduri, a spus Arseniev.

Conturile sale au fost apoi blocate pentru neplata impozitelor, potrivit lui Arseniev și SPARK, o bază de date creată de agenția de știri Interfax din Rusia, care adună informații din înregistrările corporative și de stat. Salariile au rămas neplătite, ceea ce a dus la procese.

„Ne-am trezit brusc în pragul falimentului”, a spus Arseniev.

Executorii judecătorești chemați să recupereze datorii în septembrie 2024 nu au reușit să găsească bunuri pe care să le poată confisca, arată site-ul lor web.

Pentru a satisface nevoile armatei, Luci a trebuit să proiecteze și să producă propria versiune a componentelor Volnei, a declarat Pestriaev pentru Reuters.

Începând cu ianuarie, exista un deficit de dispozitive Luci, a declarat sub condiția anonimatului un comerciant de echipamente militare care le furnizează unităților rusești din prima linie. Reuters nu a putut stabili dacă acesta era încă cazul.

Rostec nu a răspuns la întrebări despre caz sau despre gestionarea contractelor de apărare. Nici armata nu a comentat.

I nvocarea lui Stalin

Tonul modului în care Kremlinul interacționează cu producătorii a fost stabilit de Dmitri Medvedev, un fost președinte rus care îl înlocuiește pe Putin în calitate de președinte al Comisiei Militare-Industriale, organismul care supraveghează industria de apărare.

La o întâlnire din martie 2023 cu lideri din industrie, el a citit o telegramă de la Stalin despre Al Doilea Război Mondial, în care se preciza că producătorii care nu livrează armele la timp vor fi „zdrobiți ca niște criminali”.

„Colegi, vreau să ascultați ce spun și să vă amintiți cuvintele generalisimului”, a declarat Medvedev în fața unei săli pline de manageri, conform unui videoclip postat pe contul său de Telegram.

La baza amenințării lui Medvedev se află o lege din 2017 care incriminează – pedeapsa fiind până la 10 ani de închisoare - încălcarea unui contract de apărare în scopul obținerii de câștiguri personale. O singură urmărire penală a fost înregistrată pe site-ul instanțelor din Moscova înainte de începerea războiului.

În septembrie 2022, legea a fost modificată pentru a extinde lista abaterilor care pot fi urmărite penal. Aceasta include acum refuzul de a semna un contract de apărare sau incapacitatea de a-l îndeplini, fără, în anumite circumstanțe, a fi nevoie să se dovedească faptul că inculpații au urmărit câștigul personal.

În luna ianuarie a anului care a urmat, Putin a îndemnat procurorii să „consolideze controlul” asupra îndeplinirii la timp a ordinelor apărării.

Cel puțin cinci dintre cei 35 de inculpați identificați de Reuters au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de până la șase ani, iar alți 15 au fost reținuți preventiv în așteptarea procesului.

Printre aceștia se numără Serghei Kriucikov, fostul șef al unei companii de construcții rusești căreia i s-au atribuit contracte pentru construirea unui centru logistic pentru Agenția Federală pentru Rezervele de Stat (Rosrezerv), care gestionează rezervele strategice de alimente, combustibil și echipamente pentru desfășurare în timpul războaielor și al situațiilor de urgență națională.

Avocatul său a declarat în fața unei instanțe din Moscova, în ianuarie 2024, că restricțiile privind libertatea sa „creau probleme serioase” pentru capacitatea firmei de a îndeplini 12 contracte de apărare, arată documentele instanței.

Kriucikov a fost plasat în arest la domiciliu în august 2023 și condamnat în iulie la cinci ani și jumătate de închisoare, sub acuzația de prejudiciere a contractelor de apărare prin utilizarea unor bani avansați companiei sale pentru a închiria vehicule care nu erau menționate în acorduri, arată înregistrările. Printre acestea se numără cel puțin trei SUV-uri BMW.

Kriucikov a susținut că mașinile erau folosite în scop profesional și a spus că firma sa, GES-Montazh, își îndeplinește obligațiile contractuale. El a făcut apel împotriva condamnării sale, dar rezultatul este clasificat.

Documentele nu dezvăluie motivul pentru care a fost demis anul trecut.

Fostul ombudsman pentru afaceri al lui Putin, Boris Titov, ar fi cerut în aprilie 2023, susține ziarul rus RBC, ca procurorii să primească instrucțiuni de a „da dovadă de o vigilență deosebită” în aplicarea legii, afirmând că o parte semnificativă a cazurilor au fost legate de termene limită nerespectate, care pot fi inevitabile.

Biroul ombudsmanului a declarat pentru Reuters că astfel de îndrumări au fost emise ulterior de biroul procurorului general și, de atunci, a încetat să mai primească plângeri cu privire la lege.

Lipsă acută de aparate radio

La câteva luni de la invazia Rusiei, echipajele tancurilor sale s-au confruntat cu o lipsă de aparate radio, potrivit lui Andrei Morozov, un soldat rus din estul Ucrainei.

„S-au terminat. Nu există reaprovizionare”, a scris Morozov într-o postare pe blog din august 2022.

La acea vreme, forțele ucrainene distrugeau numeroase tancuri rusești, care trebuiau înlocuite împreună cu alte elemente, precum echipamentele radio folosite de echipajele de comunicații.

Morozov s-a sinucis în februarie 2024, potrivit unui parlamentar rus care citează corespondența pe care a spus că a primit-o de la Ministerul Apărării. O notă de adio publicată pe blogul său menționa că unitatea sa suferă de lipsă de echipamente, lucru pe care Reuters nu a putut să-l confirme independent. Armata și Ministerul Apărării nu au comentat.

Sistemele de comunicații despre care a scris Morozov conectau căști și microfoane încorporate în căștile soldaților la aparatul radio al unui tanc prin intermediul unui dispozitiv de comutare. Volna era pe atunci singura firmă care producea module electronice pentru dispozitivele de comutare, conform documentelor instanței referitoare la disputele sale cu Luci și documentelor postate pe site-ul web al achizițiilor publice al statului rus.

Înainte de războiul din Ucraina, Volna producea nu mai mult de 5.000 de module pe an, arată documentele instanței. Dar după invazia Rusiei, a fost nevoie de mult mai multe. În septembrie 2022, Volna a semnat contracte pentru a livra peste 50.000 de module către Luci în anul următor.

Creșterea producției de zece ori a fost o sarcină uriașă, arată documentele. Compania a trebuit să angajeze personal și să modernizeze procesele de producție.

Conform înregistrărilor, Volna a primit avansuri în valoare de aproximativ 80% din unele contracte. Însă, până în aprilie 2023, Volna a rămas în urmă cu planul său de producție, conform documentelor legate de o dispută separată dintre companie și inginerul său șef de la acea vreme, Andrei Bucinski.

O persoană neidentificată de la Volna l-a mustrat pe Bucinski pentru întârzierea cu un plan modificat, pe care acesta l-a argumentat într-un proces ca fiind nejustificat. Instanța a dat dreptate Volna, spunând că Bucinski a furnizat un plan la timp, dar nu l-a depus în formatul solicitat. Bucinski a refuzat să comenteze cu privire la hotărâre.

Între martie și mai 2023, Mosiienko, acționarul minoritar, a scris scrisori către Rostec și Serviciul Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB-ului sovietic, în care afirmă că contractele au probleme.

„Ca acționar, nu pot face nimic”, a declarat Mosiienko pentru Reuters. „Altfel, voi fi tras la răspundere penală.”

Reclamațiile lui Mosiienko au declanșat anchete. El a arătat pentru Reuters un extras dintr-o scrisoare pe care a spus că a primit-o de la Ministerul Apărării, în care se preciza că procurorii militari investighează presupuse nereguli în îndeplinirea contractelor. Nu a distribuit întreaga scrisoare, invocând legile care protejează secretele militare.

Reuters nu a putut stabili stadiul acestor anchete, dar nu a găsit nicio dovadă că Arseniev sau vreunul dintre angajații săi s-ar fi confruntat cu acuzații penale. Biroul procurorului general, Rostec și FSB nu au răspuns la întrebările despre caz trimise prin e-mail.

Potrivit lui Arseniev, inspecțiile efectuate de diverse autorități au perturbat execuția comenzilor, dar acestea au fost livrate la timp.

În septembrie 2023, ministerul Apărării a lansat o dezvăluire bombă: i-a spus lui Arseniev că reduce cu aproape jumătate suma pe care Luci o va plăti pentru modulele Volna, arată documentele legate de disputele dintre companii.

Documentele arată că Luci încearcă acum să recupereze avansuri plătite către Volna în valoare de peste 65 de milioane de ruble (824.900 de dolari). Aceasta reprezintă cu 7 milioane de ruble mai mult decât veniturile totale ale Volna din 2020, ultimul an pentru care firma a publicat bilanțuri.

Ministerul i-a spus lui Arseniev că a recalculat prețul după ce Volna și-a automatizat o mai mare parte din procesul de producție, reducând costurile, arată documentele.

Un oficial al Ministerului Apărării care s-a ocupat de contractele Volna, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că Volna nu a reușit să comunice cu ministerul pentru a rezolva disputa, lucru pe care Arseniev îl neagă.

Volna a suspendat producția timp de șase săptămâni și a contestat decizia în instanță, a declarat Arseniev.

După protestul său din Piața Roșie, Arseniev a declarat că a continuat să lucreze din spital pentru a rezolva problemele financiare și juridice ale fabricii, dar cu puțin succes. Compania sa este încă pe linia de plutire, dar a trebuit să își reducă dimensiunile, iar comenzile sale sunt mult mai mici.

Acum, întors la muncă, își petrece o mare parte din timp participând la ședințele de judecată.

Singurul semn că oficialii sau procurorii au observat actul său disperat: în octombrie 2024, o instanță l-a amendat cu o sumă nedivulgată pentru organizarea unei demonstrații neautorizate într-o locație sensibilă.

