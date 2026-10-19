Sabotorul letal din armata lui Putin: Cum i-a ajutat un ofițer rus pe ucraineni să ucidă peste 300 de soldați din propria lui brigadă

Unul dintre cei mai letali sabotori din istoria militară recentă, locotenentul rus Lev Stupnikov, le-a divulgat ucrainenilor informații despre locurile în care se află soldații ruși și planurile de luptă ale armatei ruse, înainte să reușească o evadare curajoasă. Povestea ofițerului rus de 26 de ani oferă o imagine rară a războiului din umbră purtat de serviciile de informații militare ucrainene și a operațiunii secrete ce are ca obiectiv nu doar încheierea invaziei rusești în Ucraina, ci și construirea unei armate de disidenți ruși pregătiți să lupte pentru a pune capăt regimului lui Vladimir Putin, relatează Wall Street Journal.

Într-o dimineață geroasă din luna februarie, Stupnikov și-a parcat camionul militar la marginea unui câmp din estul Ucrainei. În urma sa era un convoi cu oficiali ai armatei ruse veniți să monitorizeze un exercițiu militar desfășurat în apropierea liniei frontului.

Câteva zile la rând, infanteriști, medici și ofițeri ruși s-au antrenat în noroiul înghețat, pregătindu-se pentru o ofensivă împotriva orașului Vuhledar, aflat în apropiere. Singurul obstacol între ei și câmpul de luptă era un rând de copaci desfrunziți.

Stupnikov s-a apropiat de un grup de soldați care așteptau noi ordine și a făcut o poză, ținând telefonul cât mai aproape de piept pentru a nu atrage atenția celor din jur.

Apoi, a scris repede un mesaj: „Trebuie să fie între 120 și 150 de oameni aici.” Stupnikov, care absolvise de curând prestigioasa academie militară de la Sankt Petersburg, avea un secret foarte important.

Cu ceva timp în urmă, tot în luna februarie, el a început să le divulge informații în secret ucrainenilor despre operațiunile armatei ruse. Stupnikov le dezvăluise deja coordonatele exacte ale terenului de antrenament unde rușii pregăteau următoarea ofensivă.

Cu zeci de soldați și comandanți ruși în preajmă, Stupnikov știa că avea la dispoziție doar câteva secunde ca să se adăpostească de ceea ce va urma.

„Îndepărtează-te”, i-a scris persoana din tabăra ucraineană cu care era în contact. „Aștept un mesaj ca să știu că ai plecat”, a scris apoi acesta. Neprimind niciun mesaj înapoi în următorul minut, ucraineanul i-a scris cu litere mari: „PLEACĂ”.

„Au fost explozii? Trimite o poză.” Stupnikov: „Este doar carne”

Stupnikov se pusese deja în mișcare. Prefăcându-se că are dureri de stomac și că trebuie să își facă nevoile, el a cerut un pachet de șervețele și s-a dus în pâlcul de copaci din apropiere.

Câteva clipe mai târziu, unda de șoc a primei explozii l-a pus la pământ. Ucrainenii au lansat o salvă de rachete.

Când s-a ridicat din nou în picioare, Stupnikov a rămas uluit de priveliștea îngrozitoare pe care o avea în fața lui. Zeci de trupuri mutilate zăceau împrăștiate pe tot câmpul. Victimele urlau de durere, altele zăceau nemișcate în bălți de sânge.

Telefonul i-a vibrat. Primise un nou mesaj: „Au fost explozii? Trimite o poză.” Stupnikov a răspuns: „Este doar carne.”

Când a început războiul din Ucraina, Stupnikov era doar un cadet, însă imaginile cu orașele ucrainene bombardate l-au îngrozit. Captură foto: X

În urma atacului, 68 de militari ruși au murit și 60 au fost răniți. Printre morți s-au numărat și 10 ofițeri, inclusiv una dintre principalele ținte ale Kievului: colonelul Gusein Musaiev, comandantul Brigăzii 36 Pușcași Motorizați.

Atacul a fost unul dintre incidentele cu cel mai mare număr de victime în rândul militarilor ruși provocate în urma unui singur bombardament, de la începutul războiului și până la acea dată, doi ani mai târziu.

A fost doar primul dintr-o serie de atacuri pe care ucrainenii le-au lansat asupra rușilor cu ajutorul lui Stupnikov, care a devenit unul dintre cei mai importanți sabotori din istoria militară recentă.

Trimis pe front „pentru înlocuirea pierderilor” suferite de armata rusă

Ucraina a folosit informațiile împărtășite de Stupnikov, inclusiv coordonatele exacte ale țintelor vizate de ucraineni, pentru a ucide peste 300 de soldați ruși, după cum reiese din interviurile cu agenții ucraineni cu care a fost în contact, înregistrările video, schimburile de mesaje și rapoartele oficiale ale armatei ruse.

Agenții ucraineni comunică pe platforme criptate cu mii de ruși, de la gospodine care locuiesc în apropierea unor fabrici de armament și până la soldați de pe linia frontului.

Decizia lui Stupkinov de se întoarce împotriva propriilor lui camarazi a venit după ani de zile în care a devenit tot mai dezamăgit de lucrurile pe care le-a văzut și oamenii pe care i-a întâlnit în armata rusă.

Însă, actul său de trădare, care s-a soldat cu multe victime și i-a inspirat și pe alții să urmeze aceeași cale, a fost posibil datorită unei persoane care a încercat mult timp să îl ajute să scape din zona de conflict: Tatiana, propria lui mamă.

Când a început războiul din Ucraina, Stupnikov era doar un cadet, însă imaginile cu orașele ucrainene bombardate l-au îngrozit. El nu voia să ia parte la acest gen de violențe împotriva civililor nevinovați. „Era diabolic”, a spus el.

La scurt timp după ce a absolvit academia militară, Stupnikov a fost trimis pe front, împreună cu un grup de soldați dintr-o bază militară din Orientul Îndepărtat al Rusiei unde fusese repartizat, „pentru înlocuirea pierderilor” suferite de armata rusă pe front.

Decizia lui Stupkinov de se întoarce împotriva propriilor lui camarazi a venit după ani de zile în care a devenit tot mai dezamăgit de lucrurile pe care le-a văzut și oamenii pe care i-a întâlnit în armata rusă. În poză: deținuți ruși recrutați de Grupul Wagner. Foto: Profimedia Images

Cei mai mulți soldați din brigada lui Stupnikov erau deținuți eliberați înainte de termen și recruți fără pregătire militară

Cu toate că a aranjat ca fiul ei să fugă în Kazahstan, acolo unde aveau rude, Stupnikov s-a temut prea mult de consecințele nerespectării ordinelor și a ales să meargă pe front. A fost trimis în satul Mîkilske din regiunea Donețk, în apropiere de Vuhledar.

Din cauza pierderilor mari, brigada lui aproape că nu mai avea niciun voluntar sau militar pe bază de contract. Cei mai mulți soldați erau deținuți eliberați înainte de termen și recruți fără pregătire, care s-au înrolat doar pentru bani.

Tatiana l-a pus pe fiul ei în legătură cu Dmitro Karpenko, un programator care lucrează și pentru serviciile de informații militare ale Ucrainei. Acesta a devenit cunoscut pentru videoclipurile sale postate pe YouTube în care face interviuri cu prizonieri de război ruși.

Unii dintre ei s-au oferit să le vândă ucrainenilor secrete militare. În octombrie 2023, Karpenko a anunțat că orice militar rus care oferă informații utile pentru susținerea efortului de război al Ucrainei va primi 250.000 de ruble (în jur de 2.700 de dolari).

Prima lor colaborare – bombardamentul asupra câmpului unde soldații și ofițerii ruși pregăteau următoarea lor ofensivă – a produs rezultate mult mai bune decât orice altă misiune pe care Karpenko o intermediase până atunci.

„Dacă aș fi fost o persoană credincioasă, aș fi ajuns la concluzia că toate acele suflete mă vor bântui pentru totdeauna”

Stupnikov și-a continuat actele de sabotaj: a divulgat frecvențe radio, locația trupelor, planuri militare, a dezactivat camerele video cu care rușii monitorizau teritoriul ucrainean și a sabotat drone astfel încât acestea să se supraîncălzească și să se defecteze în timpul misiunii.

Datorită lui Stupnikov, ucrainenii știau exact ce soldați erau trimiși unde și când vor înainta tancurile rusești. Brigada lui pierdea soldați într-un ritm mult mai rapid decât celelalte unități rusești.

În luna martie, ucrainenii au ucis mai mulți ofițeri ruși în timpul unei întâlniri despre care ucrainenii au aflat de la Stupnikov. În luna mai, ei au bombardat subsolul unui fost hotel unde se adăposteau două unități de asalt – 20 de militari ruși au fost uciși, inclusiv unul cu grad de căpitan.

„Dacă aș fi fost o persoană credincioasă, aș fi ajuns la concluzia că am comis crime și că toate acele suflete mă vor bântui pentru totdeauna”, a spus Stupnikov.

La un moment dat, Stupnikov a rămas singurul ofițer din grupul inițial căruia el i s-a alăturat în luna noiembrie. Toți ceilalți militari implicați de la început în planificarea operațiunilor de luptă ale unității au fost uciși, răniți sau trimiși într-o altă parte a frontului.

Odată ajuns în tabăra opusă, Stupnikov s-a alăturat Corpului Voluntarilor Ruși, o unitate militară ucraineană compusă din ruși care i se opun regimului lui Putin. Foto: Profimedia Images

Comandant rus: „Nimic din ce facem nu funcționează”

„Nimic din ce facem nu funcționează. Am sentimentul că există un Stierlitz printre noi”, a spus unul dintre comandanții unității lui Stupnikov, referindu-se la eroul unei serii de romane de spionaj - un fel de James Bond al Uniunii Sovietice, care reușea să se infiltreze printre liderii Germaniei naziste.

Stupnikov a încercat să glumească, dar știa că nu va mai dura mult până când cineva din armata rusă își va da seama că el este „cârtița”.

În luna iulie, Karpenko i-a trimis un mesaj în care îi cerea să vină la marginea satului Mîkilske neînarmat. A primit o parolă pe care trebuia să o spună unității ucrainene care aștepta să îl evacueze.

Odată ajuns în tabăra opusă, lui Stupnikov i s-a propus să se alăture Corpului Voluntarilor Ruși, o unitate militară ucraineană compusă din ruși care i se opun regimului lui Putin. Stupnikov a acceptat.

În februarie 2025, mama și sora lui au reușit să fugă din Rusia și au venit în Ucraina.

Soția lui Stupnikov a ales să rămână în Rusia: „El m-a trădat și pe mine”

Liza, soția lui, a refuzat să vină în Ucraina. Ea i-a spus că își dorește o viață calmă departe de război și că vrea să rămână aproape de părinții ei.

Stupnikov i-a spus că a fugit din armata rusă ca să îi ofere ei și familiei ei o viață mai bună în străinătate. În ciuda insistențelor sale, Liza era hotărâtă. În ultimul ei mesaj, ea i-a spus: „Ăsta era visul tău, nu al meu.”

Ultimul lui mesaj a fost: „Deci, nu mai vorbim?” Liza nu i-a mai răspuns niciodată.

Un an mai târziu, după ce Stupnikov și-a împărtășit povestea într-un interviu de două ore cu Karpenko, Liza a fost audiată de autoritățile ruse în cadrul unei anchete penale privind dezertarea soțului ei.

Liza a declarat pentru presa de stat din Rusia că decizia lui de a ajuta armata ucraineană reprezintă trădare. „El m-a trădat și pe mine”, a spus Liza.

Stupnikov luptă acum contra brigăzii rusești pe care a abandonat-o. Povestea lui i-a inspirat și pe alți militari ruși să saboteze operațiunile armatei invadatoare și să dezerteze.

În Ucraina, el nu mai era un ofițer. Împreună cu noii lui camarazi, alți foști ofițeri sau civili ruși care au incendiat centre de recrutare ale armatei ruse sau au participat la proteste în Rusia, Stupnikov luptă acum să își recupereze țara din ghearele Kremlinului. Ei reprezintă noua lui familie, a spus Stupnikov.

Cât despre promisiunea pe care a făcut-o la academia militară, în urmă cu aproape un deceniu, Stupnikov a spus: „Mi-am încălcat oare jurământul? Am promis să apăr libertatea, independența și ordinea constituțională. Însă, Putin le-a distrus pe toate trei.”

Editor : Raul Nețoiu