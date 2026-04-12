„Salariile sunt mici”. Închisorile din Rusia în dificultate: manechine în turnurile de pază și o lipsă de personal de 70%

Se pare că închisorile din Rusia recurg la amplasarea de manechine în turnurile de pază din cauza lipsei acute de personal care afectează în prezent sistemul penitenciar. Această informație, publicată de Novaya Gazeta Europe, un ziar rus independent cu sediul în Riga, vine la doar câteva luni după ce Alexander Rogozin, șeful adjunct al Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei (FSIN), a recunoscut că deficitul de personal la nivel național era, în medie, de 37%, ajungând la aproape 70% în unele închisori regionale, relatează TVP World.

Pentru a combate deficitul de personal, autoritățile au ridicat chiar și o reglementare care interzicea persoanelor cu antecedente penale să lucreze în cadrul agențiilor de aplicare a legii. Cu toate acestea, având în vedere că salariile sunt adesea la jumătate din media națională, posturile au rămas în mare parte neocupate.

„Este imposibil să lucrezi acolo în prezent”, a declarat pentru ziar un fost angajat al închisorii.

„Salariile sunt mici, în timp ce volumul de muncă și cerințele sunt exagerate. Nu există suficient personal – uneori pun chiar manechine în turnurile de pază pentru a ascunde deținuților lipsa de personal.”

În continuare, sursa ziarului a adăugat că departamentul său s-a redus de la aproximativ 600 de angajați la abia 200.

Alții au fost la fel de critici. „Dacă ar trebui să pleci acasă dimineața, dar nu reușești să-ți termini treaba, pleci acasă abia seara. Aceste ore suplimentare nu sunt adesea plătite”, a declarat pentru ziar un alt angajat al închisorii.

Criza de personal a făcut ca mulți angajați să îndeplinească sarcinile a două sau trei persoane și a afectat negativ și deținuții, mulți dintre aceștia plângându-se de livrarea mai lentă a corespondenței, de înrăutățirea calității mâncării și de îngrijirea medicală precară.

Un angajat a descris colonia penală în care lucra ca fiind într-o stare de „haos total”.

Și disciplina a dat semne de deteriorare, mulți gardieni fiind mai precauți ca niciodată în ceea ce privește modul în care îi tratează pe deținuți, din cauza faptului că armata rusă a recrutat în număr mare din rândul deținuților bărbați care să lupte în război.

„În prezent, personalului îi este greu să se ocupe de deținuți: înainte, puteai să fii mândru că ești gardian, în timp ce deținutul era «doar un condamnat». Dar astăzi este un condamnat, iar mâine ar putea deveni un «apărător eroic al Patriei» — și s-ar putea să-și amintească vreo nedreptate pe care i-ai făcut-o”, a declarat un angajat pentru ziar.

Rapoartele privind lipsa personalului apar în ciuda unei scăderi drastice a populației penitenciare din Rusia. Conform datelor oficiale, numărul deținuților a scăzut de la 433.000 la începutul anului 2023 la 313.000 în 2025 — o scădere de peste un sfert, care a coincis cu campania Ministerului Apărării de recrutare a deținuților pentru a lupta în Ucraina.

Potrivit organizației de monitorizare a drepturilor omului Open Space, scăderea numărului deținuților a dus la închiderea a 88 de penitenciare de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

Cu toate acestea, în loc să atenueze deficitul de personal, această situație nu a făcut decât să-l agraveze, mulți angajați ai penitenciarelor alegând să-și continue activitatea civilă obișnuită în loc să accepte un transfer într-un alt oraș.

În multe cazuri, izolarea geografică a celebrelor colonii penale din Rusia a accentuat această lipsă.

„Cazarea este una dintre cele mai urgente probleme. Pur și simplu nu există suficiente locuințe pentru personal în apropierea coloniilor în care ar trebui transferați angajații din unitățile închise”, a declarat sursa ziarului.

„Însă, de cele mai multe ori, oamenii nu sunt dispuși să se mute, din cauza legăturilor familiale și a rutinei pe care și-au creat-o. În schimb, își dau demisia, preferând să renunțe la un salariu de 20.000 de ruble (220 de euro) decât să părăsească locul pe care l-au numit întotdeauna acasă”, a mai adăugat sursa.

În multe orașe, însă, a fost dificil să se găsească un loc de muncă alternativ, în special în zonele mai îndepărtate, ceea ce nu le-a lăsat foștilor angajați ai închisorilor altă opțiune decât să se înroleze în război.

„Închisorile se închid, iar în multe regiuni din Rusia, acestea reprezintă, la propriu, sursa de viață a orașelor respective”, a declarat Yuri Borovsky, un apărător al drepturilor omului.

„Iar când principalul angajator dispare, ce opțiuni mai ai? Poți semna un contract și să pleci la război.”

