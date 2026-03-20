„Salvatorul neașteptat al Moscovei”: Cum profită principalul operator al petrolierelor din flota fantomă a Rusiei de războiul din Iran

Principalul operator de nave din flota fantomă a Rusiei și comerciant de petrol rusesc, Etibar Eyyub, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă înainte ca președintele american Donald Trump să atace Iranul – petrolierele lui au fost interceptate de marina franceză și atacate de dronele ucrainene, iar sancțiunile americane au blocat o mare parte din exporturile Moscovei. Însă, după ce Trump a ridicat temporar sancțiunile și prețul petrolului a crescut din cauza tensiunilor din Golful Persic, țițeiul rusesc a început din nou să alimenteze piețele globale, iar afaceristul din Azerbaidjan se află în poziția cea mai bună pentru a profita de această situație, potrivit unei investigații Wall Street Journal.

Înainte de război, sancțiunile americane contra principalului client al lui Eyyub, Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, au redus drastic exporturile de țiței rusesc către India. Petrolierele pe care comerciantul azer le controla printr-o rețea de companii fantomă erau pline cu milioane de barili de petrol nevândut.

Doar câteva săptămâni mai târziu, însă, rafinăriile din India și China au început să importe din nou țiței rusesc pentru a înlocui tot petrolul care a rămas blocat în Golful Persic din cauza războiului din Iran.

Eyyub a devenit principalul comerciant al petrolului rusesc după declanșarea războiului din Ucraina și introducerea sancțiunilor occidentale contra Rusiei.

Afaceristul de 47 de ani din Azerbaidjan este cel care găsește cumpărători străini pentru țițeiul și combustibilii exportați de Rusia, alimentând bugetul Kremlinului cu peste 50 de miliarde de dolari pe an.

„Salvatorul neașteptat al Moscovei” controlează până la o treime din cele 600 de vase care transportă petrol rusesc în toată lumea, potrivit surselor citate de WSJ.

„Nu deschidem încă sticlele de șampanie pentru că nimeni nu știe unde ne va duce războiul”

Partenerul de vânătoare al lui Eyyub, directorul executiv al Rosneft, Igor Secin, urmează să se întâlnească cu oficiali și șefi de rafinării din India pentru a negocia noi înțelegeri privind exportul de petrol rusesc.

„Nu deschidem încă sticlele de șampanie pentru că nimeni nu știe unde ne va duce războiul ăsta”, a spus un oficial principal al Rosneft pentru WSJ. „Dar exporturile noastre au crescut semnificativ într-o perioadă foarte scurtă de timp.”

Eyyub tocmai ce a primit o a doua viață, a spus și un comerciant rival al afaceristului azer.

Această revitalizare a afacerilor lui Eyyub și a exporturilor Rusiei arată cum războiul declanșat de Trump a subminat campania Ucrainei și a Occidentului de a reduce veniturile Moscovei din vânzarea petrolului, vizând flota fantomă în speranța că îl vor forța, în acest fel, pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un acord de pace în Ucraina.

Analiștii au prezis faptul că Rusia va trebui să scadă producția de petrol din cauza cererii prea mici. Acum, însă, s-a întâmplat exact opusul.

În ultimele două săptămâni, India a cumpărat peste 30 de milioane de barili de petrol ce vor fi livrați luna aceasta și următoarea. Alte înțelegeri asemănătoare vor fi cel mai probabil încheiate în zilele ce urmează, potrivit comercianților din domeniu. Cele mai multe din ele sunt intermediate de Eyyub și asociații lui.

Noile acorduri comerciale vor aduce importurile de petrol rusesc ale Indiei la nivelul la care erau înainte de impunerea sancțiunilor împotriva Rosneft.

Moscova a ajuns dependentă financiar de rețeaua de export a petrolului condusă de Eyyub

Țițeiul rusesc a ajuns acum să se vândă aproape la același preț cu cel produs în alte țări. Înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, prețul țițeiului Ural scăzuse cu aproape 20% față de valoarea normală.

Unii oficiali occidentali consideră că dependența financiară a Moscovei de rețeaua de export a petrolului condusă de Eyyub este o vulnerabilitate în economia de război a Rusiei pe care o pot exploata.

Dar, atât timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, singurul mod în care piețele globale pot fi aprovizionate cu destul petrol este ca țițeiul rusesc gestionat de Eyyub să poată ajunge la cumpărători.

Eyyub a fost sancționat de Marea Britanie, Uniunea Europeană și Canada. Cu toate că este investigat de Departamentul de Justiție al SUA privind încălcarea sancțiunilor, Washingtonul nu l-a sancționat încă.

După ce Rusia a invadat Ucraina, Eyyub și fondatorul firmei Coral Energy, Tahir Garaev, au negociat un acord secret cu Secin pentru înlocuirea principalului partener comercial al Rosneft dinainte de război, Trafigura din Elveția, potrivit WSJ.

Excursii de vânătoare, petreceri și vacanțe în Maldive cu șeful Rosneft

Eyyub a reușit să le ia fața tuturor rivalilor cu care s-a luptat pentru a obține acces la petrolul rusesc și s-a împrietenit cu Secin. Afaceristul azer și aliatul lui Putin au mers la vânătoare, au petrecut împreună și au mers în vacanță în Maldive.

Având sediul la Moscova, Eyyub a început să zboare cu avioane private în Orientul Mijlociu, Africa și India pentru a semna contracte de vânzare a petrolului rusesc ce înainte era destinat Europei.

După sancțiunile impuse de SUA, Eyyub a fost nevoit să vândă petrolul rusesc la prețuri mult mai mici, iar multe dintre petrolierele sale nu au mai avut unde să vândă țițeiul pe care îl transportau.

Odată ce SUA și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului, compania cu cele mai mari rafinării din India, Reliance Industries, a început din nou să cumpere cantități cât mai mari de petrol rusesc, potrivit unui director al companiei și altor persoane care cunosc situația.

