Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina

Chiar și în lumea ezoterică a șamanismului, Artur Țîbikov este considerat un fel de obscurantist. Siberianul promite să sacrifice 60 de cămile pentru a asigura victoria Rusiei în războiul cu Ucraina, în cea mai recentă manifestare a sprijinului său față de Valdimir Putin, scrie The Times.

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Populațiile nomade care locuiesc în sudul Siberiei de milenii își cinstesc în mod tradițional zeii cu ofrande de ceai, caș și lapte. Dar Țîbikov, un șaman, a dus acest obicei la extreme, promițând să sacrifice 60 de cămile pentru a asigura victoria Rusiei în războiul cu Ucraina. El a descris sacrificiile ca pe un „maraton”, afirmând că va tăia cinci cămile în fiecare lună timp de un an, începând din această lună.

Anunțul a stârnit condamnarea liturgică a comunității șamanice din Buriația natală a lui Țîbikov, republica care înconjoară Lacul Baikal. De asemenea, acest lucru a dus la depunerea unei sesizări împotriva sa la parchetul local de către activiștii pentru drepturile animalelor.

Mulți sunt însă sceptici că autoritățile vor face ceva pentru a-l opri, bănuind că Țîbikov — un utilizator prolific al rețelelor sociale și susținător entuziast al regimului — se bucură de protecție politică.

„Cei care dezaprobă inițiativa se tem să nu fie condamnați ca fiind lipsiți de patriotism”, a declarat un șaman, care a vorbit sub anonimat pentru publicația People of Baikal. „Cei care sunt împotriva lui Artur sunt împotriva Rusiei. Dacă încep să-l critice, devin automat dușmani ai poporului.”

Șamanismul este practicat de peste 30 de grupuri etnice indigene din Siberia, precum și din Mongolia. În perioada sovietică, statul a încercat în mod activ să eradice această religie, executând practicanții și clasificând transele și viziunile ancestrale — principii centrale ale practicii șamanice — drept forme de boală mintală.

Președintele Putin ar manifesta un interes mai mare față de acest sistem de credințe decât predecesorii săi. Se crede că obiceiul său binecunoscut de a face baie în sânge de coarne de cerb i-a fost prezentat de Serghei Șoigu, fostul său ministru al apărării, care a fost crescut în spiritul șamanismului în Tuva, o republică siberiană.

Kremlinul a rezistat însă apelurilor de a clasifica șamanismul drept religie oficială, în parte din cauza opoziției Bisericii Ortodoxe, care servește acum drept pilon ideologic central al putinismului.

În schimb, autoritățile au adoptat o relație mai degrabă tranzacțională, cu un număr redus de șamani și centre religioase docile, dispuși să-și folosească influența în beneficiul statului.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, acest aspect a devenit cu atât mai important. Republicile siberiene Buriatia, Tuva și Sakha au înregistrat rate disproporționat de mari de victime în război, iar implicarea culturală locală este un mijloc necesar pentru a menține recrutarea și a suprima sentimentul anti-război.

Kara-ool Dopchun-ool, cunoscut drept șamanul-șef al Rusiei, a cerut „soarelui, lunii și stelelor” să protejeze trupele Kremlinului din Ucraina.

Țîbikov, în vârstă de 53 de ani, care este adjunctul lui Dopchun-ool, nu a răspuns la întrebările ziarului The Times cu privire la existența unei relații directe cu autoritățile.

Însă, în ultimii ani, el a depus eforturi susținute pentru a promova războiul și regimul, apărând adesea în videoclipuri îmbrăcat în uniformă de camuflaj și cu o beretă militară, despre care a afirmat că i-a fost dăruită de membri ai forțelor speciale.

El desfășoară ritualuri în sprijinul forțelor ruse, înmânează amulete soldaților și recită rugăciuni de protecție. Odată, el a declarat într-un interviu că 17 șamani din organizația sa locală s-au dus pe front, iar unii dintre ei au fost uciși.

La sfârșitul anului 2023, Țîbikov a oficiat un ritual pentru a asigura victoria lui Putin în alegerile prezidențiale. În 2024, el a explicat moartea lui Alexei Navalnîi afirmând că acesta a fost „eliminat de forțe superioare”. Teoria acceptată majoritar este însă că Navalnîi, un lider al opoziției, a fost asasinat de statul rus în timp ce se afla în închisoare, sub acuzații fabricate.

Dacă sacrificarea cămilelor planificată de Țîbikov va avea loc, nu va fi prima dată când acesta realizează o astfel de acțiune. În 2019, el a desfășurat un ritual similar în Angarsk, orașul său natal, în cadrul căruia cinci cămile au fost ucise și arse ca sacrificiu „pentru a întări Rusia și popoarele sale”.

Tengeri, un centru șamanic din Ulan-Ude, a declarat că Țîbikov a „încălcat toate canoanele” și că buriații consideră cămilele sacre și nu ar trebui să le sacrifice niciodată.

Cu toate acestea, poliția locală a refuzat să deschidă un dosar penal pentru cruzime față de animale, afirmând că o cămilă este un animal domestic, iar proprietarul său are dreptul să decidă ce să facă cu ea.

Dopchun-ool s-a numărat printre cei care l-au criticat pe Țîbikov pentru sacrificarea cămilelor. El a afirmat că bărbatul a „pervertit șamanismul” și a promis că îl va destitui din funcția de adjunct. Însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.

În luna august, Țîbikov a organizat un congres șamanic renegat la Angarsk, în cadrul căruia a fost ales șaman suprem al Rusiei. Majoritatea șamanilor au respins această alegere și continuă să-l considere pe Dopchun-ool drept liderul religiei.

O sursă a declarat pentru People of Baikal: „[El dorește] să-i aducă pe toți ceilalți șamani sub controlul său.”

Editor : B.E.