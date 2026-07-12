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Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu motivant și o promisiune esențială

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terminal petrolier in flacari
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Din articol
O realitate diferită

După valuri de atacuri ucrainene, orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, oferă un salariu de peste 2.000 de dolari pe lună pentru a-i atrage pe localnici să se înroleze ca trăgători mobili de apărare.

Birourile militare din Sankt Petersburg au publicat fluturași de recrutare pentru grupurile mobile de apărare antiaeriană, în urma unei serii recente de atacuri împotriva rafinăriilor de petrol din oraș, scrie Kyiv Post.

Potrivit publicației independente ruse Astra, anunțurile promit, de asemenea, o remunerație lunară de aproximativ 180.000 de ruble rusești (2.351 de dolari/2045 euro) și faptul că nu vor avea loc detașări pe frontul ucrainean.

„Un anunț de recrutare militară, de exemplu, emis de birourile de recrutare din districtele Admiralteiski și Kirovski, precizează: «Acest post vacant NU implică serviciul în Zona de Operațiuni Militare Speciale! Serviciul se desfășoară în unități specializate pentru protecția și apărarea infrastructurilor critice din Sankt Petersburg (fără deplasări în afara regiunii)»”, a raportat Astra.

Fluturașii distribuiți de Astra și de alte mass-media rusești prezintă, de asemenea, alte condiții ale contractului, inclusiv o durată de trei ani și eligibilitatea persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani care trec examenele medicale și îndeplinesc alte cerințe de înrolare militară.

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Grupurile mobile de apărare utilizează, de obicei, mitraliere și drone de interceptare pentru a doborî vehiculele aeriene fără pilot (UAV) care se apropie.

În Ucraina, pe lângă grupurile mobile de apărare aflate sub comandă militară, au fost înființate și o serie de grupuri de apărare „private” pentru a proteja întreprinderile critice, folosind echipamente furnizate de armată.

Sankt Petersburg, orașul de suflet al lui Vladimir Putin, a fost ținta unor atacuri ucrainene rare în ultimele luni, inclusiv în timpul evenimentului economic emblematic din iunie, Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), când o rafinărie și instalații navale au fost lovite înainte de deschiderea evenimentului.

O realitate diferită

Cu toate acestea, soldații ruși cu contract și recruții – și în special recruții străini – au relatat o realitate diferită.

În august 2024, în timpul ofensivei de la Kursk a Kievului, recruții ruși au fost trimiși pe linia frontului pentru misiuni de luptă, potrivit mărturiilor a două dintre mamele acestor recruți.

Unii prizonieri de război ruși au confirmat anterior pentru Kyiv Post că, odată ajuns într-o unitate, un militar rus se confruntă adesea cu o presiune puternică din partea superiorilor săi pentru a se înscrie ca soldat cu contract, ceea ce îl face eligibil pentru a fi detașat în Ucraina.

Luptătorii străini capturați de Ucraina susțin, de asemenea, că au fost trimiși pe front după ce inițial se înscriseseră pentru misiuni în zona din spate a frontului.

„Funcția pe care mi-a oferit-o [recrutorul] era cea de terapeut la spital, promițându-mi că nu voi participa la nicio luptă”, a declarat un soldat chinez la o conferință de presă din aprilie 2025, după capturarea sa.

În iunie 2025, doi dintre luptătorii capturați din Camerun, Africa, au declarat că au fost angajați în Rusia pentru a „fabrica șampon” și a „repara dinți” înainte de a fi trimiși pe frontul ucrainean.

Editor : Sebastian Eduard

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