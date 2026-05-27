Șantajul gazului. Cum încearcă Rusia să blocheze drumul Armeniei către Uniunea Europeană

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe al Armeniei a primit o notificare din partea Federației Ruse cu privire la posibilitatea denunțării acordului privind livrările de gaze, produse petroliere și diamante în cazul aderării Erevanului la Uniunea Europeană. Acest lucru a fost declarat de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie Tass. 

Aceasta a reacționat la declarația ministrului administrației teritoriale și infrastructurii din Armenia, David Khudatyan, potrivit căreia ministerul nu a primit încă nicio solicitare scrisă din partea Ministerului Energiei din Rusia cu privire la o eventuală încetare a acordurilor de furnizare a gazelor naturale. „Acestea sunt deja chestiuni care țin de coordonarea interinstituțională din Armenia – David Khudatyan poate suna la Ministerul Afacerilor Externe al Armeniei și poate solicita să fie informat cu privire la documentele primite”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram.

„Repet: la 27 mai 2026, Ambasada Federației Ruse în Armenia a transmis oficial părții armene o scrisoare a ministrului energiei al Federației Ruse, Serghei Civilev, adresată Ministerului Administrației Teritoriale și Infrastructurii din Armenia, în care se menționează că, în cazul continuării procesului de aderare a Armeniei la UE, partea rusă va suspenda sau va denunța în mod unilateral acordul dintre guvernul Federației Ruse și guvernul Armeniei privind cooperarea în domeniul furnizării de gaze naturale, produse petroliere și diamante naturale neprelucrate către Armenia, din 2 decembrie 2013” , a precizat diplomața.

Conform acordului semnat între Armenia și Rusia în 2013, Rusia furnizează Armeniei gaze, produse petroliere și diamante brute fără taxe de export și în condiții preferențiale, legate de consumul intern.

La 26 martie 2025, în cadrul celei de-a doua și ultimei lecturi, Parlamentul Armeniei a adoptat legea privind demararea procesului de aderare a republicii la Uniunea Europeană. Pashinyan a subliniat că acest lucru nu va însemna demararea automată a procesului de aderare a Erevanului la Uniune, întrucât această chestiune trebuie supusă unui referendum. După cum a declarat vicepremierul Federației Ruse, Alexei Overchuk, Rusia consideră aceste acțiuni ca fiind începutul ieșirii republicii din Uniunea Economică Eurasiatică. 

