Live TV

Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova

Data actualizării: Data publicării:
Cătușe
Foto: Profimedia
Din articol
Discreditarea armatei ruse

O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că „va invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE.

„Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (...) articolului 207.3 din Codul penal rus (difuzarea publică de informaţii false despre forţele armate ruse pe motiv de ură politică) şi a condamnat-o la şapte ani de închisoare”, a declarat tribunalul municipal din localitatea Vidnoie, regiunea Moscova.

Justiţia rusă afirmă că Volkova, însoţitoare de bord la Ural Airlines, ar fi denigrat telefonic un tanchist rus care lupta în Ucraina, după ce acesta apăruse la televizor.

Volkova a publicat mai multe mesaje într-un chat al districtului Sopronovo (regiunea Moscovei), prin care ar fi răspândit informaţii false despre armata rusă, susţine judecătorul. În unul din ele, ea a spus că ar invita armata ucraineană la un ceai dacă aceasta ar cuceri regiunea Moscovei.

„Ea a susţinut că forţele armate ruse comit acte de violenţă cu scopul de a ucide civili” ucraineni, se arată în comunicatul tribunalului.

Discreditarea armatei ruse

În februarie, Volkova fusese deja amendată de două ori pentru „discreditarea” armatei ruse şi pentru afişarea de simboluri interzise, cu 31.000 de ruble (aproximativ 392 de dolari), prima dată pentru că a relatat despre moartea unor ucraineni cunoscuţi de ea, iar a doua oară pentru că a scris sloganul „Glorie Ucrainei!” în unul dintre chat-uri.

Femeia şi-a pierdut locul de muncă câteva luni mai târziu şi a fost în cele din urmă arestată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
4
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
5
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Former Senior Advisor to the President of the United States Jared Kushner, speaks to the crowds on stage in the Hostage Square, during the demonstration. Israelis attended the weekly demonstration calling for the release of 48 Israeli hostages who have be
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului
tanker Boracay
Milioane de barili de petrol rusesc, blocați pe mare. Ce impact au sancțiunile SUA asupra rutelor comerciale globale
marco rubio aplecat ii sopteste la ureche lui Donald J. Trump
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
cisternă incendiată și forțe rusești în Mali
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
„Progrese” la negocierile de la Geneva între SUA, Ucraina și marile...
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier...
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii, despre plata pensiei pe card: Nu este o obligație...
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru...
Ultimele știri
Accident cu un autocar în care se aflau 24 de ucraineni, în Brăila. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar trebuie să o facem cu cap”
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă...
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...