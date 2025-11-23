Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova

O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că „va invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE.

„Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (...) articolului 207.3 din Codul penal rus (difuzarea publică de informaţii false despre forţele armate ruse pe motiv de ură politică) şi a condamnat-o la şapte ani de închisoare”, a declarat tribunalul municipal din localitatea Vidnoie, regiunea Moscova.

Justiţia rusă afirmă că Volkova, însoţitoare de bord la Ural Airlines, ar fi denigrat telefonic un tanchist rus care lupta în Ucraina, după ce acesta apăruse la televizor.

Volkova a publicat mai multe mesaje într-un chat al districtului Sopronovo (regiunea Moscovei), prin care ar fi răspândit informaţii false despre armata rusă, susţine judecătorul. În unul din ele, ea a spus că ar invita armata ucraineană la un ceai dacă aceasta ar cuceri regiunea Moscovei.

„Ea a susţinut că forţele armate ruse comit acte de violenţă cu scopul de a ucide civili” ucraineni, se arată în comunicatul tribunalului.

Discreditarea armatei ruse

În februarie, Volkova fusese deja amendată de două ori pentru „discreditarea” armatei ruse şi pentru afişarea de simboluri interzise, cu 31.000 de ruble (aproximativ 392 de dolari), prima dată pentru că a relatat despre moartea unor ucraineni cunoscuţi de ea, iar a doua oară pentru că a scris sloganul „Glorie Ucrainei!” în unul dintre chat-uri.

Femeia şi-a pierdut locul de muncă câteva luni mai târziu şi a fost în cele din urmă arestată.

