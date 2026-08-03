Live TV

Șase ruși au murit după ce o dronă ucraineană a căzut pe o plajă aflată la doar doi kilometri de vila lui Putin

Data publicării:
plaja
Sursa foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În urma exploziei unei drone care s-a prăbușit pe plaja de lângă Gelendzhik, șase persoane și-au pierdut viața, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev. „Din păcate, numărul victimelor din localitatea Arhipo-Osipovka a crescut la șase persoane, dintre care trei sunt copii”, a scris acesta pe canalul său de Telegram.

Numărul persoanelor rănite în urma căderii „resturilor” s-a ridicat la „aproximativ 40 de persoane”, a precizat șeful regiunii. Conform datelor sale, 17 răniți au fost transportați la spitalele din Gelendzhik, districtul Tuapse și Goryachy Klyuch. Acest atac, care a avut loc la 22 de kilometri de „palatul lui Putin” de lângă Gelendzhik, reprezintă o „lovitură țintită” a Ucrainei asupra populației civile, a declarat Kondratiev.

Anterior, site-ul ucrainean Supernova a publicat imagini în care se vede cum o dronă se năpustește asupra plajei pe fondul sunetelor de focuri de armă, după care explodează chiar lângă turiști. S-a afirmat că drona a fost doborâtă de o grupă mobilă de foc (MOG). Aceeași ipoteză a fost exprimată în cadrul unei discuții cu „Agenția” de către membrii proiectului Conflict Intelligence Team (CIT), precum și de către analistul OSINT Kirill Mihailov. Potrivit lui Mihailov, acest lucru este confirmat de sunetele focurilor de armă automată din fundal, care dispar după ce drona începe să cadă: „Parcă GFM ar fi fost acolo și ar fi tras tocmai asupra acestei drone; însă nu vedem în înregistrare dacă a nimerit-o”.

„Ar fi ciudat să vedem o astfel de piruetă aeriană în cazul unei operațiuni normale pe coordonate eronate”, a adăugat el. În același timp, Exilenova+ afirmă că drona a căzut ca urmare a acțiunii unui sistem de război electronic.

Supernova susține că ținta dronelor a fost baza de odihnă a „NPO Mashinostroenie”, companie specializată în dezvoltarea rachetelor și a tehnologiei rachetă-spațiale, situată în Reutov, din apropierea Moscovei. Conform informațiilor canalului, la baza din Arhipo-Osipovka se odihneau „exclusiv proiectanți de rachete”, iar dronele nu au reușit să ajungă la aceasta, rămânând la o distanță de aproximativ 300 de metri.

Informația conform căreia baza de odihnă „Rassvet”, spre care se presupune că erau îndreptate dronele, aparține SA „VPK NPO Mashinostroeniye”, este menționată pe site-ul întreprinderii.

Parchetul din Kuban a anunțat organizarea unei linii telefonice de urgență pentru persoanele afectate de atac și a declarat că a preluat controlul asupra situației pentru a oferi ajutor oamenilor. Primarul orașului Gelendzhik, Alexei Bogodistov, a declarat că se află la locul incidentului, unde lucrează cinci echipaje de ambulanță. Au fost solicitate forțe suplimentare din Tuapse și Krasnodar, iar la fața locului a fost înființat un stat major operațional.

De asemenea, conform informațiilor publicate de către jurnaliștii ucraineni, la doar doi kilometri de locul în care a căzut drona s-ar afla și una dintre vilele de vacanță care îi aparține lui Vladimir Putin. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jean-Luc Mélenchon
1
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
detonare dunare stanca parjoaia
5
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea...
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Digi Sport
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Boris Nadejdin
Boris Nadejdin, opozantul lui Vladimir Putin, a ajuns în Franța, după ce a fost condamnat în Rusia: „Sunt în viață și liber”
soldati rusi-motocicleta
„Îi voi împușca”. Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile legislative din septembrie (WSJ)
ita
„Scene de război”. Accident dramatic în Italia: cel puțin șase persoane și-au pierdut viața
Vladimir Putin
Popularitatea lui Putin scade în ciuda manipulării sondajelor. „Murmurul înăbușit”: Când deziluzia îmbracă forma unei retrageri
anchetatori la locul unui atentat in pakistan
Cel puţin nouă morţi şi 20 de răniţi într-un atentat sinucigaş în apropierea unei secţii de poliţie din Pakistan
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de...
Farewell ceremony held for the late Iranian leader Khamenei in the Iranian city of Mashhad
Strategia de escaladare controlată a Iranului și obiectivul din...
judecator care confirmă sentinta prin lovirea cu ciocanul
Curtea de Apel București a suspendat alte cinci hotărâri ale...
Turkish fighter jet KAAN conducts maiden flight
Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un...
Ultimele știri
Unul dintre liderii rețelei 764 a fost arestat în Spania. De unde provine numele organizației care funcționează pe celule
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei delegaţii de talibani, în vizită la Chișinău
Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a fost achitată definitiv în dosarul „Catacombelor”. Argumentul invocat de instanță
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, de nerecunoscut după ce a slăbit 22 de kilograme. Actrița a pozat în costum de baie, fără filtre
Cancan
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Fanatik.ro
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul în direct când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit!” Exclusiv
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
De ce au dispărut motorina și benzina premium din benzinării. Explicațiile Ministerului Energiei
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Cum a ratat România un proiect de 200.000.000€ care ar fi asigurat funcționarea reactoarelor de la Cernavodă?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”