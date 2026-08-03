În urma exploziei unei drone care s-a prăbușit pe plaja de lângă Gelendzhik, șase persoane și-au pierdut viața, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev. „Din păcate, numărul victimelor din localitatea Arhipo-Osipovka a crescut la șase persoane, dintre care trei sunt copii”, a scris acesta pe canalul său de Telegram.

Numărul persoanelor rănite în urma căderii „resturilor” s-a ridicat la „aproximativ 40 de persoane”, a precizat șeful regiunii. Conform datelor sale, 17 răniți au fost transportați la spitalele din Gelendzhik, districtul Tuapse și Goryachy Klyuch. Acest atac, care a avut loc la 22 de kilometri de „palatul lui Putin” de lângă Gelendzhik, reprezintă o „lovitură țintită” a Ucrainei asupra populației civile, a declarat Kondratiev.

Anterior, site-ul ucrainean Supernova a publicat imagini în care se vede cum o dronă se năpustește asupra plajei pe fondul sunetelor de focuri de armă, după care explodează chiar lângă turiști. S-a afirmat că drona a fost doborâtă de o grupă mobilă de foc (MOG). Aceeași ipoteză a fost exprimată în cadrul unei discuții cu „Agenția” de către membrii proiectului Conflict Intelligence Team (CIT), precum și de către analistul OSINT Kirill Mihailov. Potrivit lui Mihailov, acest lucru este confirmat de sunetele focurilor de armă automată din fundal, care dispar după ce drona începe să cadă: „Parcă GFM ar fi fost acolo și ar fi tras tocmai asupra acestei drone; însă nu vedem în înregistrare dacă a nimerit-o”.

„Ar fi ciudat să vedem o astfel de piruetă aeriană în cazul unei operațiuni normale pe coordonate eronate”, a adăugat el. În același timp, Exilenova+ afirmă că drona a căzut ca urmare a acțiunii unui sistem de război electronic.

Supernova susține că ținta dronelor a fost baza de odihnă a „NPO Mashinostroenie”, companie specializată în dezvoltarea rachetelor și a tehnologiei rachetă-spațiale, situată în Reutov, din apropierea Moscovei. Conform informațiilor canalului, la baza din Arhipo-Osipovka se odihneau „exclusiv proiectanți de rachete”, iar dronele nu au reușit să ajungă la aceasta, rămânând la o distanță de aproximativ 300 de metri.

Informația conform căreia baza de odihnă „Rassvet”, spre care se presupune că erau îndreptate dronele, aparține SA „VPK NPO Mashinostroeniye”, este menționată pe site-ul întreprinderii.

Parchetul din Kuban a anunțat organizarea unei linii telefonice de urgență pentru persoanele afectate de atac și a declarat că a preluat controlul asupra situației pentru a oferi ajutor oamenilor. Primarul orașului Gelendzhik, Alexei Bogodistov, a declarat că se află la locul incidentului, unde lucrează cinci echipaje de ambulanță. Au fost solicitate forțe suplimentare din Tuapse și Krasnodar, iar la fața locului a fost înființat un stat major operațional.

De asemenea, conform informațiilor publicate de către jurnaliștii ucraineni, la doar doi kilometri de locul în care a căzut drona s-ar afla și una dintre vilele de vacanță care îi aparține lui Vladimir Putin.

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Editor : A.R.