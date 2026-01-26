Scandal în Rusia după o petrecere corporatistă de lux în Alpii francezi la care au participat și vedete moscovite

O excursie promoţională organizată de un lanţ de magazine de îmbrăcăminte în celebra staţiune de schi franceză Courchevel a stârnit o polemică aprinsă în Rusia, în contextul restricţiilor legate de războiul din Ucraina, relatează Le Figaro, potrivit News.ro

Pe 15 ianuarie, lanţul rus Rendez-Vous a organizat un weekend la Courchevel, pentru a sărbători 25 de ani de existenţă a mărcii. A fost o ocazie de a invita diverse personalităţi ruse şi internaţionale, pentru a „trăi spiritul mărcii departe de oraş - prin emoţii, comunicare şi valori împărtăşite”, a transmis compania.

Programul celor patru zile de celebrare a inclus sporturi de iarnă, dar şi zboruri cu elicopterul deasupra munţilor, degustări de stridii şi şampanie, hoteluri de lux şi petreceri pe pârtii, toate împărtăşite în masă pe reţelele sociale. Oaspeţii au avut parte şi de o şedinţă foto cu un fotograf de modă. Cântăreaţa franceză Patricia Kaas, populară în Rusia, a susţinut chiar un concert privat. Presa rusă a estimat costul călătoriei la aproximativ 30 de milioane de ruble (aproape 337.000 de euro).

Au fost prezente influenceriţe, manechine şi chiar Ksenia Sobciak, o personalitate de televiziune foarte cunoscută în Rusia. Această „Paris Hilton a Rusiei”, fostă candidată a opoziţiei şi acum apropiată de Vladimir Putin, s-a afişat pe contul său de Instagram stând pe un şezlong la poalele pârtiei, cu o sticlă de şampanie în mână.

„Trimiteți-i în gulag pe toți cei care se fălesc în Alpi!”

Dar opulenţa afişată de aceste personalităţi urmărite de milioane de ruşi i-a nemulţumit puternic pe mulţi dintre aceştia, în contextul în care economia rusă este grav afectată de patru ani de război în Ucraina. Unii dintre ei s-au lansat în critici virulente împotriva acestor influenceriţe, acuzate că sunt complet deconectate de realitatea dificilă a vieţii într-o ţară în război.

„Vocea lui Mordor”, un canal Telegram care transmite frecvent operaţiuni de dezinformare ruseşti, cheamă chiar la trimiterea „imediată în gulag a tuturor celor care se fălesc în Alpi”.

Soldaţii de pe frontul din Ucraina au criticat, de asemenea, organizarea unei astfel de călătorii. „În timp ce noi apărăm patria, alţii se distrează la Courchevel, nu vă este ruşine?”, s-a indignat unul dintre ei, ale cărui declaraţii au fost relatate de France Info .

Controversa ajunge la nivel politic

Controversa a ajuns în cele din urmă în Duma de Stat, parlamentul rus. Deputatul Aleksandr Tolmacev a criticat „petrecerea deşănţată organizată de oameni de afaceri şi vedete ruse la Courchevel”. Într-un interviu acordat agenţiei de stat Ria Novosti pe 22 ianuarie, deputatul a declarat că participanţii la evenimentul de presă au „comis toate greşelile imaginabile”. El a făcut o paralelă cu un alt eveniment al influencerilor ruşi care a făcut valuri, când, în decembrie 2023, celebra bloggeriţă Anastasia Ivleeva a organizat la clubul moscovit Mutabor o petrecere privată cu cod vestimentar „Almost naked” (aproape dezbrăcat). Cercurile patriotice ruse au denunţat atunci „ofensa morală” adusă soldaţilor ruşi care mureau pe frontul ucrainean, condamnând vehement organizarea unei petreceri ce a scandalizat o mare parte a ţării.

Dincolo de preţul hotelului şi de „indignarea justificată a ruşilor”, parlamentarul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de faptul că marca cheltuieşte „milioane în Franţa, ţara care acordă ajutor militar armatei ucrainene”. Potrivit acestuia, acest comportament se aseamănă cu „o trădare pur şi simplu a intereselor ţării”.

Valul de indignare a determinat marca să ia cuvântul pe contul său de Instagram. „Această călătorie a fost iniţiativa echipei locale din Courchevel”, s-a justificat compania. Deşi nu a menţionat contextul războiului din Ucraina, compania a indicat că toţi angajaţii săi au beneficiat în acest an de o creştere salarială în contextul inflaţiei, pe fondul stagnării salariilor în Rusia.

