Live TV

Scandal în Rusia după o petrecere corporatistă de lux în Alpii francezi la care au participat și vedete moscovite

Data publicării:
Courchevel 1850 ski resort in the Three Valleys (Les Trois Vallees), Savoie, French Alps, France, Europe
Stațiunea de schi Courchevel 1850 din Les Trois Vallées (Cele Trei Văi), Savoia, Alpii francezi, Franța. Foto: Profimedia
Din articol
„Trimiteți-i în gulag pe toți cei care se fălesc în Alpi!” Controversa ajunge la nivel politic

O excursie promoţională organizată de un lanţ de magazine de îmbrăcăminte în celebra staţiune de schi franceză Courchevel a stârnit o polemică aprinsă în Rusia, în contextul restricţiilor legate de războiul din Ucraina, relatează Le Figaro, potrivit News.ro

Pe 15 ianuarie, lanţul rus Rendez-Vous a organizat un weekend la Courchevel, pentru a sărbători 25 de ani de existenţă a mărcii. A fost o ocazie de a invita diverse personalităţi ruse şi internaţionale, pentru a „trăi spiritul mărcii departe de oraş - prin emoţii, comunicare şi valori împărtăşite”, a transmis compania.

Programul celor patru zile de celebrare a inclus sporturi de iarnă, dar şi zboruri cu elicopterul deasupra munţilor, degustări de stridii şi şampanie, hoteluri de lux şi petreceri pe pârtii, toate împărtăşite în masă pe reţelele sociale. Oaspeţii au avut parte şi de o şedinţă foto cu un fotograf de modă. Cântăreaţa franceză Patricia Kaas, populară în Rusia, a susţinut chiar un concert privat. Presa rusă a estimat costul călătoriei la aproximativ 30 de milioane de ruble (aproape 337.000 de euro).

Au fost prezente influenceriţe, manechine şi chiar Ksenia Sobciak, o personalitate de televiziune foarte cunoscută în Rusia. Această „Paris Hilton a Rusiei”, fostă candidată a opoziţiei şi acum apropiată de Vladimir Putin, s-a afişat pe contul său de Instagram stând pe un şezlong la poalele pârtiei, cu o sticlă de şampanie în mână.

„Trimiteți-i în gulag pe toți cei care se fălesc în Alpi!”

Dar opulenţa afişată de aceste personalităţi urmărite de milioane de ruşi i-a nemulţumit puternic pe mulţi dintre aceştia, în contextul în care economia rusă este grav afectată de patru ani de război în Ucraina. Unii dintre ei s-au lansat în critici virulente împotriva acestor influenceriţe, acuzate că sunt complet deconectate de realitatea dificilă a vieţii într-o ţară în război.

„Vocea lui Mordor”, un canal Telegram care transmite frecvent operaţiuni de dezinformare ruseşti, cheamă chiar la trimiterea „imediată în gulag a tuturor celor care se fălesc în Alpi”.

Soldaţii de pe frontul din Ucraina au criticat, de asemenea, organizarea unei astfel de călătorii. „În timp ce noi apărăm patria, alţii se distrează la Courchevel, nu vă este ruşine?”, s-a indignat unul dintre ei, ale cărui declaraţii au fost relatate de France Info .

Controversa ajunge la nivel politic

Controversa a ajuns în cele din urmă în Duma de Stat, parlamentul rus. Deputatul Aleksandr Tolmacev a criticat „petrecerea deşănţată organizată de oameni de afaceri şi vedete ruse la Courchevel”. Într-un interviu acordat agenţiei de stat Ria Novosti pe 22 ianuarie, deputatul a declarat că participanţii la evenimentul de presă au „comis toate greşelile imaginabile”. El a făcut o paralelă cu un alt eveniment al influencerilor ruşi care a făcut valuri, când, în decembrie 2023, celebra bloggeriţă Anastasia Ivleeva a organizat la clubul moscovit Mutabor o petrecere privată cu cod vestimentar „Almost naked” (aproape dezbrăcat). Cercurile patriotice ruse au denunţat atunci „ofensa morală” adusă soldaţilor ruşi care mureau pe frontul ucrainean, condamnând vehement organizarea unei petreceri ce a scandalizat o mare parte a ţării.

Dincolo de preţul hotelului şi de „indignarea justificată a ruşilor”, parlamentarul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de faptul că marca cheltuieşte „milioane în Franţa, ţara care acordă ajutor militar armatei ucrainene”. Potrivit acestuia, acest comportament se aseamănă cu „o trădare pur şi simplu a intereselor ţării”.

Valul de indignare a determinat marca să ia cuvântul pe contul său de Instagram. „Această călătorie a fost iniţiativa echipei locale din Courchevel”, s-a justificat compania. Deşi nu a menţionat contextul războiului din Ucraina, compania a indicat că toţi angajaţii săi au beneficiat în acest an de o creştere salarială în contextul inflaţiei, pe fondul stagnării salariilor în Rusia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Președintele Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aligned Data Centers-Deal
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
v zelenski gesticuleaza, k budanov este langa el
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
veteran de razboi 104 ani
Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului...
doua bancnote euro pe harta europei
Avertismentul bancherilor: Europa, în fața unui nou val inflaționist...
Ultimele știri
Taiwanul monitorizează „schimbări anormale” în conducerea militară a Chinei, după anchetarea unui general apropiat de Xi Jinping
Venezuela: zeci de deținuți politici au fost eliberați
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe...
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Ministrul muncii anunță sprijin între 600 și 1.000 lei la pensie. Care pensionari vor primi bani și când?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat