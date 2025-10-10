Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit „Metla”, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, el se afla de fapt în vacanță în Maldive.

Reamintim că, anterior, Peskov junior a devenit protagonistul unei povești cu o farsă telefonică a jurnalistului Dmitri Nizovtsev, care l-a sunat în numele comisarului militar. Atunci, Nikolai a refuzat să se prezinte la comitatul militar, explicând că „trebuie să rezolve problema la un alt nivel”. Ulterior, el a declarat că s-a înrolat voluntar în „Wagner” și a primit chiar medalia „Pentru curaj”. Potrivit lui, a petrecut „puțin mai puțin de șase luni” pe front.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor divulgate de serviciul de frontieră, la 31 ianuarie 2023, Peskov a părăsit Rusia și a plecat în Maldive, unde a petrecut aproximativ trei săptămâni. În septembrie același an, el a vizitat din nou această regiune. De asemenea, fiul lui Peskov a fost de mai multe ori în Turcia și Emiratele Arabe Unite. Aceste informații au pus la îndoială afirmațiile sale privind participarea la acțiuni militare.

Anterior, mass-media și organizațiile anticorupție au raportat despre proprietățile imobiliare aparținând copiilor lui Dmitri Peskov. Nikolai deține un apartament pe strada Bolșaya Dorogomilovskaya din Moscova, iar în martie 2024 a devenit proprietarul unei case în satul de vile DSK „Bakovka” din Odintsovo.

În plus, fiica lui Peskov, Elizaveta, deținea anterior 25% din compania franceză Sirius, pe numele căreia era înregistrat un apartament de 180 mp în Paris, în valoare de aproximativ 1,77 milioane de euro.

Fondul de luptă împotriva corupției a susținut că veniturile oficiale ale familiei nu permiteau efectuarea unei astfel de achiziții. Dmitri Peskov a negat legătura familiei cu această tranzacție, afirmând că fiica sa „trăia foarte sărac în Paris și nu a fost niciodată o persoană bogată”.

În 2022, Elizaveta Peskova a fost supusă sancțiunilor UE și SUA. Ca răspuns, ea a declarat că consideră restricțiile nedrepte și a subliniat că „îi place să călătorească”.

