Rusia este îngrijorată că Venezuela ar putea permite Kievului să acceseze stocul său vast și în mare neutilizat de arme fabricate în Uniunea Sovietică, pe măsură ce își schimbă orientarea politicii externe, scrie Euractiv.

Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al Apărării, a avertizat, miercuri, în timpul unei întâlniri cu omologul său venezuelean, José Adelino Ornelas Ferreira, împotriva oricărei tentative de implicare a statelor latino-americane în acorduri care ar putea, în cele din urmă, să sprijine Ucraina.

„Știm despre activitatea emisarilor occidentali care încearcă să implice statele latino-americane în diverse scheme de furnizare de arme în interesul Kievului”, a declarat Șoigu, subliniind că Venezuela continuă să opereze cantități semnificative de echipament militar de origine sovietică și rusă.

Moscova și Caracas au menținut un parteneriat militar de lungă durată, Rusia sprijinind regimul lui Nicolas Maduro și furnizând Caracasului o aprovizionare extinsă cu arme, echipamente și asistență tehnică timp de decenii, formând coloana vertebrală a arsenalului Venezuelei.

De la înlăturarea lui Nicolás Maduro de către SUA și ascensiunea la putere a lui Delcy Rodríguez, politica externă a Venezuelei s-a mutat semnificativ de la o poziționare deschisă anti-occidentală la o abordare mai pragmatică, axată pe reconstruirea legăturilor cu Washingtonul.

Potrivit lui Aleksander Kovalenko, expert militar în cadrul grupului Rezistență Informațională, scenariul în care Venezuela ar putea furniza arme Ucrainei este „foarte realist”.

Echipamentul de teren al Venezuelei, care include tancuri T-72B1V, vehicule de infanterie BMP-3, elicoptere Mi-17 și sisteme de artilerie de 152 mm, „rămâne relevant pe câmpul de luptă ucrainean ca urmare a standardelor comune din epoca sovietică și a deficitului persistent de muniție”, a declarat Kovalenko pentru Euractiv.

Caracas operează și sisteme de apărare aeriană S-300 și Buk-M2 de fabricație rusească, dar impactul lor s-a dovedit a fi inutil în timpul operațiunii militare americane din ianuarie anul trecut.

Pieter Wezeman, de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), a avertizat însă că o astfel de mișcare ar necesita o presiune susținută a SUA asupra Caracasului, lucru greu de prevăzut, având în vedere poziția din ce în ce mai ezitantă a Washingtonului cu privire la sprijinul militar pentru Ucraina.

Modelele viitoare de achiziții ar putea juca, de asemenea, un rol esențial. „Dacă Venezuela își mută achizițiile către furnizorii occidentali, sistemele rusești mai vechi ar putea fi revândute sau transferate Ucrainei, direct sau prin intermediari”, a concluzionat Kovalenko.

