Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursa foto Profimedia

Kremlinul a declarat, miercuri, că poziția Rusiei cu privire la desfășurarea oricăror trupe europene în Ucraina în cadrul unui posibil acord de pace negociat de SUA este bine cunoscută, dar că subiectul poate fi discutat, potrivit Reuters.

New York Times a raportat că, în conformitate cu propunerile actuale ale SUA, Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea Occidentului și că o forță militară condusă de Europa ar ajuta Kievul operând în vestul Ucrainei, departe de linia frontului.

Întrebat despre aceste informații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu dorește să comenteze în mod continuu în fața mass-mediei despre diplomație, dar că poziția Rusiei - de opoziție față de orice astfel de desfășurare - este clară.

„Poziția noastră cu privire la contingentele militare străine pe teritoriul Ucrainei este bine cunoscută”, a declarat Peskov reporterilor. „Este bine cunoscută, este absolut consecventă și ușor de înțeles. Dar, repet, acesta este un subiect de discuție.”

Peskov a declarat că nu se așteaptă ca trimisul special al SUA, Steve Witkoff, să viziteze Moscova în această săptămână. Rusia se așteaptă ca SUA să informeze Moscova despre rezultatele discuțiilor cu Ucraina imediat ce acestea vor fi gata, a spus Peskov.

Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă"

