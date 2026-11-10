Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)

Reprezentanții atât ai Rusiei, cât și ai Ucrainei au declarat, în cadrul unor discuții private, în ajunul negocierilor de la Abu Dhabi, că sunt dispuși să dea dovadă de „o anumită flexibilitate” în ceea ce privește un eventual schimb de teritorii, în ciuda faptului că, în public, părțile adoptă poziții intransigente cu privire la problema teritorială.

Acest lucru a fost comunicat agenției Reuters de către un oficial american care a ținut o conferință de presă pentru jurnaliști înainte de începerea negocierilor privind Ucraina în Emiratele Arabe Unite. Oficial, Kievul urmărește restabilirea granițelor dinainte de război, iar Kremlinul revendică întregul Donbas; cu toate acestea, potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor private părțile au demonstrat că există potențial pentru un compromis.

În perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, ar trebui să aibă loc primele negocieri din februarie în formatul SUA-Ucraina-Rusia, menite să pună capăt războiului. Principala temă a discuțiilor o vor constitui garanțiile de securitate pentru Ucraina, inclusiv chestiunea protecției țării pe modelul articolului 5 din Statutul NATO, a declarat sursa Reuters. Potrivit acestuia, părțile vor putea ajunge la un acord privind teritoriile abia la finalul negocierilor — după ce vor fi convenite alte puncte, inclusiv arhitectura de securitate din perioada postbelică. În același timp, FT a scris anterior că președintele Vladimir Putin a cerut predarea părții din Donbas care nu a fost încă ocupată doar ca o condiție prealabilă pentru încetarea focului.

Potrivit uneia dintre sursele ziarului, Putin, care intenționează să slăbească Ucraina și Europa, așteaptă noi concesii teritoriale în cadrul acordului final, care prevede înțelegeri cu NATO privind garanțiile de securitate. În același timp, președintele rus urmărește să intensifice bombardamentele asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, pentru a-și recâștiga avantajul la negocieri.

Cu o zi înainte, președintele Donald Trump a declarat că Moscova și Kievul sunt aproape de încheierea unui acord de pace, dar că, după încheierea războiului, granițele Ucrainei s-ar putea modifica: „Cred că vom duce acest proces până la capăt, cred că se va întâmpla, iar în final Ucraina va avea o formă puțin diferită”.

Editor : A.R.