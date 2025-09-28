Live TV

Școli în paragină, în Rusia: fără căldură, cu acoperișuri ce stau să cadă și găleți în loc de toalete. Toți banii merg către război

Russian Drone Strike In Sumy Damages School And Residential Building, Ukraine - 22 Sep 2025
Școală din Sumî. Sursa: Profimedia Images
O rețetă pentru dezastru

Clădirile școlare din Rusia se prăbușesc una după alta. În ultima lună, acest lucru s-a întâmplat atât în Vladivostok, unde un acoperiș s-a prăbușit și a trimis un elev de 12 ani pe patul de spital, cât și în regiunea Novosibirsk, unde o parte a clădirii unei școli s-a prăbușit într-unul dintre weekend-uri. Ambele școli au trecut oficial inspecțiile de construcție înainte de începerea anului școlar, anunță publicația Meduza.

În ultimii doi ani, potrivit rapoartelor mass-media, analizate de publicația „7×7” și citate de Meduza, cel puțin 31 de școli din Rusia au avut parte de prăbușirea unui perete, a acoperișului sau a tavanului în timpul anului școlar. Toate aceste clădiri fuseseră supuse inspecțiilor anuale de siguranță.

Conform proiectului de jurnalism de date „To Be Exact”, aproape un sfert dintre școlile din Rusia aveau nevoie de reparații structurale majore în 2024. Majoritatea acestor școli se aflau în regiunile Murmansk (77%), Kirov (69%), Karelia (65%) și Kabardino-Balkaria (64%).

Niciuna dintre școli nu dispunea de facilități de bază. La o școală din satul Voloma, din Karelia, toaleta nu a avut apă curentă timp de un an, obligând elevii să folosească, în schimb, o găleată. Directorul școlii a apărat situația în fața unui activist local, argumentând că „elevii din clasa întâi erau mai obișnuiți” cu o găleată decât cu o toaletă.

Delivery Of Humanitarian Aid To Schools In Donetsk People'S Republic, Russia
Școală din Donețk. Sursa: Profimedia

În 2024, 5% dintre clădirile școlare din Rusia nu aveau încălzire centrală și apă curentă, iar 6% nu aveau sistem de canalizare.

În unele regiuni, cifrele erau mult mai mari: peste jumătate dintre școlile din Republica Tuva și 41% dintre școlile din Dagestan și Republica Sakha nu aveau infrastructură de canalizare. Aceleași regiuni se aflau și în fruntea listei cu cel mai mare procent de școli fără apă curentă, potrivit To Be Precise.

În plus, în Republica Tuva, 68% dintre școli nu aveau încălzire centrală. Cifrele erau ridicate și în Kalmîkia (35%) și Ingușetia (31%).

Citește și Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală

În 2024, existau 510 școli în toată Rusia clasificate oficial ca nesigure sau cu structuri nesigure. Regiunea Tuva avea cea mai mare proporție de astfel de școli, 10% dintre acestea fiind considerate improprii pentru frecventare. Dagestanul urma cu 6%, iar Republica Sakha cu 5%.

Irina Abankina, directoarea Institutului pentru Dezvoltarea Educației de la Școala Superioară de Economie din Moscova, a explicat că majoritatea școlilor sunt proprietatea municipalităților, iar administrațiile locale nu dispun adesea de fondurile necesare pentru întreținerea lor.

Municipalitățile variază foarte mult în ceea ce privește capacitatea bugetară. Școlile rurale se află într-o stare deosebit de proastă, deoarece autoritățile le consideră ca având un potențial redus pe termen lung. Având un număr redus de elevi, aceste școli sunt adesea neglijate atunci când vine vorba despre finanțarea reparațiilor.

O rețetă pentru dezastru

Școala din regiunea Novosibirsk care s-a prăbușit la începutul acestei luni a fost inaugurată în 1937. În anii 1990, au existat planuri de construire a unei noi clădiri, dar lucrările nu au fost finalizate. Autoritățile au revenit asupra acestei idei în 2023, dar progresul a fost lent din cauza nivelului ridicat al apelor subterane. După prăbușirea vechii clădiri, oficialii au promis că vor finaliza construcția noii școli la timp pentru anul școlar 2026-2027.

Potrivit elevilor și personalului, vechea clădire se deteriora de ani de zile: scările și pereții din beton erau instabili, praful și resturile cădeau regulat din tavan, iar ferestrele scârțâiau în rame.

Unii părinți au spus că s-au plâns directorului cu privire la starea clădirii, dar nu au primit niciun răspuns. Alții au susținut că directoarea a scris ea însăși autorităților, avertizând că școala nu va mai rezista încă un an școlar.

Russian Drone Strike In Sumy Damages School And Residential Building, Ukraine - 22 Sep 2025
În 2024, 5% dintre clădirile școlare din Rusia nu aveau încălzire centrală și apă curentă, iar 6% nu aveau sistem de canalizare. Sursa: Profimedia

Un profesor care a fost director al unei alte școli din regiunea Novosibirsk până în 2018 a declarat pentru „7×7” că directorii de școli care insistă pentru repararea clădirilor se pot confrunta cu repercusiuni grave. Potrivit acestuia, comisia care efectuează inspecții ale clădirilor înainte de fiecare an școlar trece adesea cu vederea problemele și presează directorul să semneze rapoartele.

Profesorul a spus că inspectorii sugerează de obicei fie efectuarea unei evaluări ulterioare, fie amânarea reparațiilor până la următoarea vacanță școlară, iar administratorii școlii sunt adesea de acord cu aceste condiții. Dar dacă un director refuză să semneze raportul și insistă să se efectueze reparațiile înainte de începerea anului școlar, li se spune: „Semnați-l. Dacă nu o faceți, vom găsi pe altcineva care o va face”.

Descarcă aplicația Digi Sport
