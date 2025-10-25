De când Kremlinul a lansat războiul în Ucraina, în urmă cu puțin peste trei ani și jumătate, soldații ruși au fost glorificați pe ecranele televizoarelor și pe panourile publicitare din Moscova, relatează NBC News.

Totuși, în această săptămână, în timp ce moscoviții ignorau noile sancțiuni impuse de președintele american Donald Trump, confruntându-se deja cu preocupări economice tot mai mari, s-a creat și un spațiu pentru un aliat în plină ascensiune în Muzeul Victoriei, administrat de stat.

Desene și un scurtmetraj despre „solidaritatea internațională”

Kremlinul a depus eforturi pentru a ține secret rolul jucat de forțele nord-coreene în războiul din Ucraina. Acum, însă, sărbătorește acest lucru printr-o schimbare radicală de strategie în domeniul relațiilor publice, muzeul inaugurând la începutul acestei luni o nouă expoziție care celebrează alianța care a contribuit la respingerea celei mai mari incursiuni străine pe teritoriul rus de la al Doilea Război Mondial încoace, când forțele ucrainene au trecut granița în august anul trecut.

Ucraina și Coreea de Sud estimează că Phenianul a trimis în cele din urmă peste 10.000 de soldați în război, în schimbul asistenței economice și tehnologice militare.

Foto: Profimedia

Sacrificiul lor este comemorat cu manechine îmbrăcate în uniforme nord-coreene și desene realizate de soldați pe câmpurile de luptă din regiunea Kursk din Rusia, alături de jurnale personale pătate cu sânge și scrisori ale soldaților.

„Când nu luptă, scriu poezii, scrisori către cei dragi de acasă sau cuvinte de laudă adresate comandantului suprem”, a spus miercuri pentru sursa citată Ivan Kolegaev, directorul adjunct al muzeului responsabil cu expozițiile, referindu-se la liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Unele dintre aceste note, pe care se pot vedea petele, au fost purtate chiar de soldați”, a spus el. Arătând spre un jurnal perforat de gloanțe, el a spus că acesta conținea „o poezie scrisă de un tânăr soldat”.

„Sper că a supraviețuit”, a spus Kolegaev. „De asemenea, desenează foarte mult — lucrările lor sunt frumoase”.

O altă scrisoare pătată cu sânge, trimisă de un soldat familiei sale, îi îndeamnă pe părinții săi să nu-și facă griji pentru el. „Am primit ordinul de la comandantul suprem și acum lupt cu curaj departe de casă. Suntem cu toții pregătiți să ne dăm viața în bătălii sângeroase”, scriau ei.

Pe pereți erau expuse desene realizate de soldați nord-coreeni, reprezentând tranșee și lupte alături de soldați ruși, printre cele aproximativ 150 de obiecte expuse și peste 100 de fotografii și materiale documentare digitalizate care alcătuiesc expoziția.

Un scurtmetraj despre „solidaritatea internațională” dintre cele două țări „împotriva imperialismului occidental” rula în buclă, în timp ce sute de elevi și membri ai publicului treceau pe lângă el.

De la „programe și activități patriotice” la „armele Occidentului”

În materialele promoționale, muzeul afirmă că organizează „programe și activități patriotice” pentru grupuri școlare, iar „Centrul pentru copii” este descris ca „un spațiu unificat pentru educația civică și patriotică a elevilor din instituțiile de învățământ”. Miercuri, unii dintre ei au scandat sloganuri în timp ce participau la un exercițiu de pregătire patriotică.

Foto: Profimedia

„Nu ar trebui să ne surprindă faptul că acum se recunoaște în mod deschis rolul pe care îl joacă trupele nord-coreene în atacul Rusiei asupra Europei, având în vedere că negările semi-serioase ale acestui fapt au încetat de ceva vreme”, a declarat Keir Giles, consultant senior la Chatham House, un think tank cu sediul la Londra.

„Ceea ce este mai interesant este modul în care acest lucru este prezentat publicului rus, deoarece un element esențial al statutului de mare putere al Rusiei este faptul că Rusia nu are nevoie de ajutorul altor țări. Este complet independentă și suverană în sensul că își poate gestiona propriile afaceri”, a spus Giles.

„Deci, acest lucru indică o schimbare treptată, posibil o încercare de a produce o schimbare treptată în modul în care Rusia își înțelege locul în lume, unde, anterior, prezentarea unui aliat asiatic ca fiind esențial pentru Rusia în atingerea obiectivelor sale ar fi fost de neconceput”, a adăugat Giles.

Rolul națiunilor occidentale în război, inclusiv al Statelor Unite, era prezentat într-o altă galerie a Muzeului Victoriei. În spatele panourilor pe care scria „Armele Occidentului” se aflau vehicule americane Humvee, un vehicul de luptă Bradley ars și un tanc de luptă M1 Abrams, alături de alte echipamente militare și căști britanice.

Acestea sunt trofeele „operațiunii militare speciale” și dovezi ale înfrângerii tehnologiei NATO, potrivit inscripțiilor în limba rusă afișate lângă exponate.

Potrivit lui Giles, acest lucru are două scopuri. „Primul este argumentul că tehnologia militară rusă este superioară celei occidentale”, a spus el, adăugând că „acest lucru se înscrie în povestea pe care Rusia o spune cetățenilor săi, și anume că războiul colonial de genocid împotriva Ucrainei nu este dus împotriva Ucrainei, ci împotriva Occidentului”.

Expunerea acestui echipament arată vizitatorilor muzeului că „există dovezi fizice care sugerează că armatele occidentale oferă Ucrainei mai mult sprijin decât o susțin”, a afirmat el.

„În realitate, Rusia va profita la maximum de această situație.”

