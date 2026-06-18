Scurgeri de documente arată de ce racheta Oreșnik a lui Putin ratează de multe ori ținta. ISW: Mai au doar una singură operațională

O nouă anchetă realizată de Dallas Analytics susține că racheta rusă Oreșnik se confruntă cu un blocaj grav în producție, legat de componentele de ghidare învechite din era sovietică. Documente interne care au intrat în posesia presei sugerează că producătorii nu pot calibra corespunzător sistemele giroscopice cheie, ceea ce ar putea determina rachetele să rateze țintele cu zeci de kilometri. ISW afirmă că Rusia ar putea avea doar o singură rachetă Oreșnik operațională rămasă în arsenalul său.

Programul rusesc al rachetelor Oreșnik, atât de mediatizat, ar putea suferi de defecțiuni tehnice critice, determinând rachetele să rateze țintele cu zeci de kilometri, informează Kyiv Post.

Potrivit unei noi investigații publicate marți de Dallas Analytics, o firmă privată ucraineană de informații și analiză a datelor, cea mai nouă rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM) a Kremlinului este afectată de defecte majore ale sistemului de ghidare, legate de blocaje în producție și de dependența de componente învechite din era sovietică.

Liderul rus Vladimir Putin a folosit racheta Oreșnik în primul atac asupra orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, în noiembrie 2024, prezentând racheta ca dovadă a superiorității tehnologice a Rusiei și folosind-o pentru a intensifica amenințările împotriva aliaților occidentali ai Kievului.

Patru rachete

Conform raportului, Putin a ordonat producerea a patru rachete suplimentare în 2025, în urma atacului inițial, dar lansările ulterioare au scos la iveală probleme majore de fiabilitate.

De la prima sa utilizare, Rusia a lansat încă trei rachete Oreșnik asupra Ucrainei.

Una dintre ele a lovit regiunea Lviv din vestul Ucrainei în ianuarie, iar alta a lovit orașul Bila Tserkva, la sud de Kiev, în luna mai.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a menționat în ultima sa evaluare că Rusia mai are probabil o singură rachetă Oreșnik operațională în arsenalul său.

Dallas Analytics atribuie eșecurile unei componente critice cunoscută sub numele de „GU-503”, o unitate giroscopică de înaltă precizie responsabilă de stabilizarea zborului rachetei și de corectarea abaterilor de tangaj, ruliu și girație.

Fără un giroscop complet funcțional, chiar și o abatere minoră poate deveni catastrofală la viteze hipersonice.

„Fără un giroscop care să funcționeze perfect, arma zboară „orb”, fiind incapabilă să detecteze dacă forfecarea vântului atmosferic sau vibrațiile motorului au deviat-o de la traiectorie”, se arată în raport.

„Deoarece o rachetă balistică se bazează pe un arc matematic exact, o eroare mecanică necorectată de doar 0,5 grade la viteze hipersonice se va amplifica de-a lungul traiectoriei de zbor, traducându-se într-o abatere catastrofală de la țintă de zeci de kilometri”, adaugă raportul.

Racheta Oreșnik poate produce pagube însemnate chiar și fără focoase nucleare. Foto: Profimedia Images

Corespondență internă

Pentru a-și susține concluziile, Dallas Analytics a publicat ceea ce susține că este o corespondență internă între doi producători ruși din domeniul apărării: Uzina „Progress” din Michurinsk și Uzina Optico-Mecanică din Azov.

Scrisoarea din martie 2025 ar dezvălui că racheta GU-503 nu a mai fost produsă în serie de ani de zile și că echipamentul necesar pentru calibrarea și testarea acesteia datează din anii 1970.

Conform documentului, o mare parte a infrastructurii de producție este învechită, componentele critice nefiind mai fabricate și neexistând piese de schimb disponibile.

Dallas Analytics afirmă că producătorii ruși au fost nevoiți să ocolească procedurile standard de control al calității pentru a respecta termenele impuse politic de Kremlin.

Ancheta susține, de asemenea, că analiza fizică a resturilor de rachete recuperate în Ucraina a identificat unități GU-503 purtând marcaje de producție din 2025, ceea ce sugerează că Rusia a renunțat la planurile de a înlocui sistemul învechit cu un model mai nou.

Raportul susține că această criză a lanțului de aprovizionare ajută la explicarea motivului pentru care Putin și-a schimbat recent retorica publică cu privire la Oreshnik.

În cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) din luna iunie, Putin a părut să revină asupra afirmațiilor anterioare potrivit cărora producția în serie ar fi început deja, descriind lansările recente mai degrabă ca exerciții de testare.

A nu se subestima

Deși fiabilitatea rachetei poate fi pusă sub semnul întrebării, Dallas Analytics avertizează împotriva subestimării amenințării.

În ciuda problemelor de fabricație, Oreșnik rămâne o platformă potențial periculoasă, capabilă să transporte focoase nucleare și să lovească ținte din întreaga Europă, în special dacă este desfășurată mai aproape de teritoriul NATO, prin Belarus.

„Occidentul trebuie să vadă racheta Oreșnik așa cum este ea cu adevărat. Este produsul unui regim izolat care își maschează slăbiciunile structurale în spatele unor amenințări agresive de escaladare”, adaugă raportul.

La sfârșitul lunii mai, experții criminaliști ucraineni au contestat narațiunea Kremlinului cu privire la rachetă, demonstrând că arma are o vechime de aproape un deceniu și nu conține componente electronice de fabricație occidentală, potrivit Reuters.

Analiza tehnică a fragmentelor de rachetă recuperate după un atac rus asupra unui depozit de gaz din regiunea Lviv a arătat că racheta Oreșnik utilizată în atac a fost asamblată în 2017, folosind componente electronice fabricate în 2016 sau mai devreme.

Constatările susțin evaluările anterioare ale Departamentului Apărării al SUA, care a descris racheta Oreșnik ca fiind o rachetă experimentală terestră, derivată în mare măsură din vechiul program rus RS-26 „Rubezh”.

Experții au constatat, de asemenea, că sistemele de ghidare și procesare ale rachetei Oreșnik se bazează în întregime pe componente produse în Rusia și Belarus, ceea ce sugerează că sistemul a fost conceput pentru a evita dependența de lanțurile de aprovizionare occidentale chiar înainte de impunerea sancțiunilor în urma invaziei pe scară largă din 2022.

Racheta Oreșnik are o rază de acțiune estimată între 3.000 și 5.500 de kilometri și utilizează vehicule de reintrare cu ținte multiple independente (MIRV), capabile, potențial, să transporte focoase nucleare.

Imposibil de interceptat? Nu chiar!

Deși Kremlinul susține că racheta atinge viteze de 10 Mach și este imposibil de interceptat, analiștii ucraineni și internaționali contestă această caracterizare.

Experții de la Institutul Polonez de Afaceri Internaționale au remarcat că, spre deosebire de adevăratele arme hipersonice avansate, focoasele rachetei Oreșnik nu efectuează manevre evazive complexe în timpul zborului terminal.

Aceasta înseamnă că, în ciuda vitezei lor mari, focoasele urmează traiectorii balistice în mare măsură previzibile, ceea ce le face, teoretic, vulnerabile la sistemele moderne de rachete antibalistice desfășurate pe flancul estic al NATO.

Editor : Sebastian Eduard