Scuza găsită de Kremlin pentru a justifica scăderea economiei din cauza războiului și a sancțiunilor

Prima scădere trimestrială a economiei ruse din ultimii trei ani a fost „previzibilă” și este legată de măsurile menite să asigure „stabilitatea”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este un proces așteptat. Procesul așteptat de răcire a economiei a avut loc, dar are rezultatele sale. Toate acestea sunt în scopul asigurării stabilității macroeconomice, dar o anumită, să spunem așa, scădere poate exista, și ea există”, îl citează Reuters pe Peskov.

„Guvernul și președintele iau măsuri și elaborează soluții menite să transforme această tendință negativă într-una de creștere”, a adăugat Peskov.

Conform datelor Ministerului Dezvoltării Economice, în ianuarie-martie PIB-ul rus a scăzut cu 0,3% — pentru prima dată din primul trimestru al anului 2023 (atunci economia a înregistrat o scădere de 0,8%). Producția din sectoarele industriale ne-extractive a scăzut cu 0,7%, volumul construcțiilor s-a prăbușit cu 10%, traficul de marfă a scăzut cu 3,4%, iar cifra de afaceri a comerțului cu ridicata a scăzut cu 0,5%.

Guvernul prognozează o creștere a PIB-ului rus în acest an de 1,3% — doar puțin mai mult decât rezultatul de anul trecut, când economia a încetinit de aproape cinci ori și a crescut cu doar 1%.

