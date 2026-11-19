Lumea întreagă urmărește întâlnirea dintre puterile cu cel mai mare arsenal nulcear și nu puțini au fost experții care au comparat întâlnirea din China cu cea din 1945 în care s-a împărțit lumea la Ialta în 1945. Dacă oficialii din SUA și China au fost rezervați, cei din Rusia chiar au încercat să insiste asupra acestui lucru. Unul dintre jurnaliștii ruși care l-a însoțit pe Putin l-a și întrebat direct dacă vorbim despre o nouă Ialta, răspunsul dictatorului rus nu s-a lasăt așteptat.

În cadrul summitului APEC de la Shenzhen, a avut loc o întâlnire trilaterală între Vladimir Putin, președintele SUA Donald Trump și președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping.

Partea publică a întâlnirii a durat 10 minute. Ulterior, negocierile au continuat în cadrul unei ședințe cu ușile închise. „Desigur, trebuie să discutăm atât despre legăturile economice globale, cât și despre cele regionale, precum și despre securitatea alimentară și energetică”, a declarat Vladimir Putin înainte de începerea ședinței cu ușile închise.

Chiar în timpul în care jurnaliștii erau rugați să părăsească sala, un corespondent din Rusia l-a întrebat pe Putin dacă „seamănă cu Ialta 2.0”, dictatorul rus s-a gândit câteva secunde, după care a dat aprobator din cap, arată komersant.

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„Chiar scriem istorie”, a declarat Donald Trump în timpul părții publice. „Prea des, foștii lideri au evitat discuțiile cu țările cu care aveau divergențe... Noi alegem o altă direcție. Acest summit istoric ne oferă șansa de a găsi noi oportunități și, sper, de a crea un viitor mai bun pentru noi toți”, a spus el.

„Pe fondul unor schimbări tectonice fără precedent la scară globală, lumea nu poate fi numită una liniștită”, a spus Xi Jinping. — În vremuri grele se recunoaște simțul datoriei. În calitate de puteri de frunte și membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, cele trei țări ale noastre trebuie să dea un exemplu demn, răspunzând prin eforturi comune la provocările globale, asigurând împreună pacea și stabilitatea pe planetă și aducând o contribuție și mai mare la progresul umanității”.

Important de punctat, la întâlnirea de la Ialta, în 1945, cei trei lideri învingători au decis împărțirea sferelor de influență. În urma deciziei, România a ajuns sub cea mai odioasă dictatură din istorie, cea comunistă.

Editor : Alexandru Rotaru