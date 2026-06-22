Live TV

Șeful comuniștilor ruși propune confiscarea a 30 de trilioane de ruble pentru a „cumpără” victoria în războiul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Russian,Ruble,Bills,Of,One,Thousand,Rubles,And,Five,Thousand
Ruble rusești. Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul Partidului Comunist al Federației Ruse (KPRF), Gennadi Ziuganov, a propus, în cadrul congresului electoral al partidului, confiscarea fondurilor cetățenilor și ale întreprinderilor depuse în bănci, pentru a rezolva problemele bugetare și economice.

„În bănci se află astăzi 67 de trilioane din banii voștri. 67 de trilioane și 63 de trilioane ale întreprinderilor. În total, 130 de trilioane. Aceasta reprezintă trei bugete de stat. Stau acolo și îi îmbogățesc pe bancheri”, îl citează pe Ziuganov publicațiile „Vedomosti” și RTVI.

Potrivit liderului comuniștilor, se pot „găsi imediat” aproximativ 30 de trilioane de ruble. „Nu sunt investiți nici în producție, nici în altceva — nici măcar în victorie. Această problemă poate fi rezolvată rapid și fără probleme. Iar eu, dacă aș fi în locul președintelui, aș rezolva-o printr-un singur decret; în condiții de război, el are acest drept, fiind comandantul suprem”, a adăugat Ziuganov.

Președintele Comisiei pentru piața financiară din Duma de Stat, Anatoli Aksakov, a calificat declarațiile lui Ziuganov drept o „provocare” care, potrivit acestuia, a fost lansată din Ucraina sau din Occident. „Este extrem de iresponsabil să faci astfel de declarații fără motiv. <…> Cineva îl folosește în mod intenționat pe Ziuganov”, a declarat parlamentarul pentru RTVI.

Potrivit lui Aksakov, „pur și simplu nu are sens” să se confisceze depozitele rușilor. „Banii aflați în depozite și așa mai departe reprezintă o resursă pentru creditarea economiei și pentru efectuarea operațiunilor financiare. Iar dacă aceștia sunt înghețați sau confiscați, înseamnă să privezi economia de bani, lucru de care nimeni nu este interesat — nici guvernul, nici mediul de afaceri. De aceea, este o aiureală”, a adăugat Aksakov.

Discuțiile privind o posibilă înghețare a economiilor populației în bănci au fost inițiate în noiembrie anul trecut de Andrei Zubets — directorul Institutului de Cercetări Socio-Economice al Universității Financiare din cadrul Guvernului Federației Ruse. El a susținut că autoritățile ar putea recurge la o astfel de măsură din cauza amenințării unei „inflații galopante”, în cazul în care cetățenii vor începe să cheltuiască fondurile acumulate în depozite.

„Oamenii au acumulat în conturi sume uriașe — zeci de trilioane de ruble. Iar s-a luat decizia de a reduce rata dobânzii. Este evident că oamenii vor merge pur și simplu să-și retragă acești bani și îi vor introduce pe piață. După aceea, pe piață va începe o inflație galopantă”, a afirmat Zubets.

Elvira Nabiullina, guvernatoarea Băncii Centrale, a calificat aceste afirmații drept „absurde”. „Băncile își acoperă cheltuielile din dobânzile la credite, sunt profitabile și stabile”, a asigurat ea. Anul trecut, Aksakov a declarat că zvonurile privind o presupusă înghețare a depozitelor erau răspândite de companiile de construcții, care încercau astfel să stimuleze vânzările de imobile.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Tensiune în creștere pe scena politică: Adrian Veștea, cu girul PSD, a anunțat că...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
4
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
5
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
OUT! Prezentatoarea care a scandalizat pe toată lumea cu declarația dată la Cupa Mondială a fost scoasă de pe post
Digi Sport
OUT! Prezentatoarea care a scandalizat pe toată lumea cu declarația dată la Cupa Mondială a fost scoasă de pe post
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lebanon Israel Iran War
Armistițiul din Liban, tot mai fragil. Oamenii se tem de noi atacuri: „Avem de-a face cu o organizație teroristă”
avion de vănătoare AV-8B Harrier II se pregătește să decoleze
Rusia acuză NATO și UE că pregătesc un nou plan „Barbarossa” pentru a cuceri țara lui Putin
Zurich Switzerland Iran-US Talks
Delegația iraniană de la negocierile din Elveția se întoarce la Teheran. Negocierile tehnice cu SUA continuă
Radosław Sikorski
Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă
incendiu
Avioanele din Rusia rămân fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra ranfinăriilor
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1478
Adrian Veștea anunță că se întâlnește cu George Simion: „Îmi asum un...
george simion face declaratii
Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să...
sigla PNL inquam george calin
„Știu să-și amaneteze țara”. Mesajul dur al liderilor PNL din tabăra...
Dan motreanu
Motreanu: Nu orice membru al partidului poate angaja politic PNL...
Ultimele știri
România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ce culturi sunt vizate
ANPC vrea reglementarea ocupației de „livrator de hrană”: cursuri de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor
Dominic Fritz, după anunțul premierului desemnat privind discuțiile cu AUR: „Veştea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Un parior a pus 100 de dolari pe egal la toate cele 40 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Ce profit...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?”...
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de FCSB, Florinel Coman a ales
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amber Heard, apariție rară alături de fiica sa în Spania. Cum arată Oonagh la cinci ani
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Raport devastator la trei ani de la tragedia submarinului Titan. Experții au descoperit erori grave de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...