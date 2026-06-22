Șeful comuniștilor ruși propune confiscarea a 30 de trilioane de ruble pentru a „cumpără” victoria în războiul din Ucraina

Liderul Partidului Comunist al Federației Ruse (KPRF), Gennadi Ziuganov, a propus, în cadrul congresului electoral al partidului, confiscarea fondurilor cetățenilor și ale întreprinderilor depuse în bănci, pentru a rezolva problemele bugetare și economice.

„În bănci se află astăzi 67 de trilioane din banii voștri. 67 de trilioane și 63 de trilioane ale întreprinderilor. În total, 130 de trilioane. Aceasta reprezintă trei bugete de stat. Stau acolo și îi îmbogățesc pe bancheri”, îl citează pe Ziuganov publicațiile „Vedomosti” și RTVI.

Potrivit liderului comuniștilor, se pot „găsi imediat” aproximativ 30 de trilioane de ruble. „Nu sunt investiți nici în producție, nici în altceva — nici măcar în victorie. Această problemă poate fi rezolvată rapid și fără probleme. Iar eu, dacă aș fi în locul președintelui, aș rezolva-o printr-un singur decret; în condiții de război, el are acest drept, fiind comandantul suprem”, a adăugat Ziuganov.

Președintele Comisiei pentru piața financiară din Duma de Stat, Anatoli Aksakov, a calificat declarațiile lui Ziuganov drept o „provocare” care, potrivit acestuia, a fost lansată din Ucraina sau din Occident. „Este extrem de iresponsabil să faci astfel de declarații fără motiv. <…> Cineva îl folosește în mod intenționat pe Ziuganov”, a declarat parlamentarul pentru RTVI.

Potrivit lui Aksakov, „pur și simplu nu are sens” să se confisceze depozitele rușilor. „Banii aflați în depozite și așa mai departe reprezintă o resursă pentru creditarea economiei și pentru efectuarea operațiunilor financiare. Iar dacă aceștia sunt înghețați sau confiscați, înseamnă să privezi economia de bani, lucru de care nimeni nu este interesat — nici guvernul, nici mediul de afaceri. De aceea, este o aiureală”, a adăugat Aksakov.

Discuțiile privind o posibilă înghețare a economiilor populației în bănci au fost inițiate în noiembrie anul trecut de Andrei Zubets — directorul Institutului de Cercetări Socio-Economice al Universității Financiare din cadrul Guvernului Federației Ruse. El a susținut că autoritățile ar putea recurge la o astfel de măsură din cauza amenințării unei „inflații galopante”, în cazul în care cetățenii vor începe să cheltuiască fondurile acumulate în depozite.

„Oamenii au acumulat în conturi sume uriașe — zeci de trilioane de ruble. Iar s-a luat decizia de a reduce rata dobânzii. Este evident că oamenii vor merge pur și simplu să-și retragă acești bani și îi vor introduce pe piață. După aceea, pe piață va începe o inflație galopantă”, a afirmat Zubets.

Elvira Nabiullina, guvernatoarea Băncii Centrale, a calificat aceste afirmații drept „absurde”. „Băncile își acoperă cheltuielile din dobânzile la credite, sunt profitabile și stabile”, a asigurat ea. Anul trecut, Aksakov a declarat că zvonurile privind o presupusă înghețare a depozitelor erau răspândite de companiile de construcții, care încercau astfel să stimuleze vânzările de imobile.

Editor : A.R.