Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI

Russian President Putin attends a meeting of the Federal Security Service Board in Moscow
Vladimir Putin și Alexandr Bortnikov, șeful FSB. Sursa foto: Reuters.

Serviciile secrete occidentale creează în țările Comunității Statelor Independente (CSI) o rețea de „laboratoare digitale” pentru a provoca „revoluții colorate”, a declarat directorul FSB, Alexander Bortnikov.

„De fapt, este vorba despre introducerea în cadrul CSI a unor instrumente de manipulare a stării de spirit și a comportamentului cetățenilor, ținând cont de specificul fiecărui stat”, a spus el în cadrul reuniunii Consiliului șefilor organelor de securitate și serviciilor speciale din țările CSI.

Potrivit lui Bortnikov, printre sarcinile „laboratoarelor digitale” se numără colectarea și studierea, cu ajutorul IA, a profilurilor comportamentale tipice ale populației, identificarea punctelor de tensiune din societate, precum și modelarea reacțiilor sociale la diverși factori externi, inclusiv la acțiunile autorităților.

În plus, directorul FSB a acuzat NATO că continuă încercările de a crea arme biologice „cu acțiune selectivă” în țările CSI și în alte regiuni. Printre amenințările actuale, el a menționat posibila răspândire a unor boli infecțioase periculoase cu proprietăți prestabilite.

Potrivit afirmațiilor lui Bortnikov, astfel de laboratoare biologice funcționează deja pe teritoriul CSI, iar „testele de teren” și cazurile de „scurgeri de agenți patogeni” sunt mascate sub forme de cauze naturale. Directorul FSB a mai declarat că „dezvoltarea tehnologiilor de IA sporește riscurile de bioterorism”.

