Șeful principalului post de televiziune de stat din Rusia a declarat că imaginea globală a țării ar trebui să se schimbe și să se bazeze pe puterea sa militară, lăudându-se că națiunile cu „rachete bune” produc și „bomboane bune”.

Konstantin Ernst, directorul general al postului de televiziune de stat Channel One, a făcut această remarcă în cadrul unei sesiuni plenare a forumului „Made in Russia” de la Moscova. El a îndemnat Rusia să „nu mai fie modestă” și să promoveze industriile în care încă deține un avantaj, care, potrivit lui, este în primul rând sectorul apărării.

„Exportul prototipurilor [de rachete balistice cu rază medie de acțiune] a creat impresia potrivită și imaginea necesară în rândul celor care se îndoiau de noi. Pentru că cine are rachete bune, are bomboane bune”, a spus Ernst.

El a susținut că Rusia trebuie să profite de punctele forte tehnologice și militare percepute – inclusiv de avionul de vânătoare „de generația a cincea” Sukhoi Su-57 (NATO: Felon), pe care l-a numit „cel mai bun avion modern din lume”.

Nu trebuie să mai fim modești

Potrivit lui Ernst, producția și vânzarea unor astfel de arme reprezintă „un simbol puternic al imaginii națiunii – nu numai în ceea ce privește succesul militar, ci și prestigiul cultural”.

„Trebuie să încetăm să fim precauți în [promovarea] acelor industrii în care avem avantaje incontestabile”, a spus el.

Ernst a deplâns faptul că Rusia „nu a reușit să lucreze la imaginea sa” de mult timp, susținând că țările occidentale au încercat în mod constant să o „discrediteze”.

„De-a lungul istoriei noastre, Rusia a fost atacată de narațiuni false”, a spus el, argumentând că povești precum uciderea fiului său de către Ivan cel Groaznic sau asasinarea țarului Paul I au fost invenții britanice.

El a enumerat Jocurile Olimpice de la Soci din 2014 și Concursul InterVision Song din 2025 ca repere pozitive în formarea imaginii publice a Rusiei și a descris chiar războiul în curs ca incluzând „o componentă de imagine”.

„Am auzit atât de multe despre perfecțiunea sistemelor occidentale – Patriot, Abrams și altele. S-a dovedit că nu totul este atât de complex și că totul poate fi depășit”, a adăugat el.

