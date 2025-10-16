Șeful agenției de informații interne FSB din Rusia, Alexander Bortnikov, a acuzat Marea Britanie de implicare directă în atacurile asupra Rusiei, inclusiv în operațiunea ucraineană de mare amploare „Spiderweb/Pânză de păianjen”, scrie TPWorld.

Operațiunea din iunie a implicat atacuri cu drone asupra unor bombardiere strategice aflate în adâncul teritoriului rus. Conform rapoartelor oficialilor ucraineni de la acea vreme, peste 30% din flota de bombardiere cu rază lungă de acțiune a Rusiei a fost distrusă sau imobilizată în urma atacurilor, deși alte estimări au fost mai prudente.

Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, a declarat joi că agențiile de informații britanice au stat în spatele unei serii de „acte de terorism și sabotaj”, inclusiv „Spiderweb”.

Vorbind la o reuniune a Consiliului Agențiilor de Securitate și Serviciilor Speciale al CSI (Comunitatea Statelor Independente – o grupare a fostelor republici sovietice), Bortnikov a arătat cu degetul către forțele speciale britanice.

„Unitățile speciale ale forțelor armate britanice sunt direct implicate în operațiuni de luptă”, a declarat Bortnikov, potrivit Newsweek, citând agenția de știri rusă de stat RIA.

Șeful serviciilor secrete a mers mai departe, acuzând în mod specific agenții britanici de complicitate la „Spiderweb”, care, potrivit lui, a fost realizat „sub supravegherea directă a serviciilor secrete britanice”.

Bortnikov a continuat afirmând că Marea Britanie a oferit „sprijin propagandistic” după atacuri, exagerând succesul acestora și atribuindu-l în întregime eforturilor forțelor militare și de informații ucrainene.

Nu este prima dată când surse ale serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie de complicitate la acte secrete de agresiune. Londra a negat în mod constant orice implicare directă în atacurile asupra teritoriului rus și a respins acuzațiile anterioare ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare rusă.

Comploturile MI6

Pe lângă „Spiderweb” și alte operațiuni, șeful serviciilor secrete interne a acuzat agenția britanică de informații externe MI6 că a complotat atacuri asupra infrastructurii critice din Rusia, inclusiv operațiuni sub acoperire ale scafandrilor de luptă.

Bortnikov a mai afirmat că Marea Britanie îndeamnă UE să intre în război cu Rusia, în încercarea de a speria piețele și de a atrage investitori pe teritoriul său.

