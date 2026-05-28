Șeful spionajului rus acuză NATO că planifică un „conflict de amploare în est”. Ce a spus Serghei Narîșkin despre UE

Șeful spionajului rus a acuzat NATO că se pregătește pentru un „conflict de amploare în est”. Afirmația vine în contextul în care două surse au afirmat pentru Reuters, în urmă cu o zi, că Alianța Nord-Atlantică va consolida apărarea flancului său estic cu o nouă structură care va facilita desfăşurarea rapidă a forţelor în Letonia şi Estonia în cazul unui război cu Rusia.

Serghei Narîșkin, șeful serviciului de informații externe al Rusiei (SVR), a afirmat că alianța face pregătiri concrete pentru un astfel de conflict, a relatat agenția de știri RIA, conform Sky News.

În plus, el a afirmat că Uniunea Europeană se înarmează rapid și se transformă într-o alianță militară „îndreptată împotriva Rusiei”.

Joi, șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a avertizat că Uniunea Europeană nu ar trebui să cadă în „capcana” Rusiei de a dezbate numirea unui mediator european pentru războiul din Ucraina.

„Cred că aceasta este o capcană pe care Rusia vrea să ne-o întindă: să discutam despre cine vorbeşte cu ei, când ei deja aleg cine este potrivit şi cine nu”, a declarat Kallas, la sosirea la o reuniune informală a miniştrilor de externe ai UE la Limassol, Cipru.

„Să nu cădem în capcana asta. Negocierile sunt întotdeauna un efort de echipă”, a mai spus ea.

