Live TV

Șeful spionajului rus afirmă că riscul ca un conflict să se extindă în Eurasia este „destul de real”: „Un motiv de îngrijorare extremă”

Data publicării:
Serghei Nariskin
Serghei Narîșkin, directorul SVR, serviciul de informații externe al Rusiei Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a declarat că riscul ca un conflict de amploare să se extindă în Eurasia este „destul de real”. „Acest lucru constituie un motiv de îngrijorare extremă”, a afirmat el, relatează Meduza, citând agenția de știri TASS.

Narîșkin a făcut aceste declarații în cadrul celei de-a 22-a reuniuni a Conferinței șefilor agențiilor de securitate și serviciilor de informații din țările CSI. „Conform informațiilor noastre, liderii europeni cred în escaladarea controlată, o strategie de risc calculat elaborată de serviciile de informații occidentale încă din perioada Războiului Rece”, a afirmat el.

„Mecanismele de propagandă puse în mișcare de politicieni creează o imagine atât de rigidă a lumii, încât politicienii înșiși devin ostaticii acesteia. La un moment dat, tensiunea generală atinge un nivel la care orice eveniment, chiar și unul minor, poate dărâma întregul sistem”, a spus el. „Diplomația nu mai funcționează în această situație, iar puterile se prăbușesc literalmente într-un război total”.

Șeful spionajului rus a subliniat că strategia de apărare a Uniunii Europene, adoptată în 2025, prevede pregătirea pentru un conflict armat de amploare până în 2030 și identifică Rusia drept principala amenințare. 

Societatea europeană nu este pregătită pentru un război cu Rusia, dar este „prea răsfățată și depravată”, a afirmat Narîșkin. Politicienii și corporațiile, a susținut el, „se folosesc de mitul unei amenințări din Est pentru a determina o creștere bruscă a cheltuielilor militare, pentru a reorienta industria către sectorul militar și pentru a moderniza armata, rețeaua de drumuri și infrastructura portuară”.

Narîșkin a afirmat că agențiile de securitate și serviciile de informații ale țărilor din CSI trebuie să-și consolideze sistemul de securitate colectivă „fără a aștepta ca spirala escaladării din Eurasia să ajungă la limita sa”.

Istoria oferă exemple de „modalități reușite de a ieși din spirala escaladării”, a spus el, făcând referire la Criza rachetelor din Cuba.

Citește și:

Reacția Kremlinului după articolele din presa americană despre un atac al Rusiei asupra unui membru al NATO: „Povești de groază”

Șeful spionajului rus acuză NATO că planifică un „conflict de amploare în est”. Ce a spus Serghei Narîșkin despre UE

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
2
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1129056927
Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale
PETER MAGYAR Attends First European Council Summit As Hungarian Prime Minister, Brussels, Belgium, European Union - 18 Jun 2026
Ungaria pune condiții pentru bugetul UE și respinge aderarea accelerată a oricărei țări. Mesajul lui Peter Magyar
Dronă Leizpig
Europa reacționează după tentativa de atac cu dronă de la Leipzig: UE și mai multe țări convoacă oficialii ruși
Comisia Europeană
UE accelerează planurile de desființare și reorganizare a serviciului diplomatic. Ce schimbări sunt pregătite la Bruxelles
Nikol Paşinian si vladimir putin
Schimb tensionat de replici între Putin și premierul Armeniei. Ce l-a înfuriat pe președintele rus
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit lângă Sulina. MApN...
marta kos profimedia
Comisarul UE pentru extindere şi-a anulat vizita în Serbia, după ce...
fratii tate
„Spune-i camerei de ce ești lovită”. Stenogramele care arată cum a...
Ultimele știri
Șeful Dacia avertizează că fabrica din România ar putea suferi din cauza costurilor mari la energie. „Mingea e în terenul Guvernului”
„Sănătatea mea mintală atârnă de un fir de ață”. Locuitorii Kievului, epuizați de atacurile neîncetate ale Rusiei
Volodimir Zelenski cere Rusiei să înceteze atacurile în timpul vizitei emisarilor lui Trump în Ucraina: „Trebuie să garanteze”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De azi, viața lor se schimbă! 3 zodii intră într-o etapă puternică și lasă în urmă o perioadă care le-a...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Dan Petrescu, viitorul antrenor de la FCSB?! Giovanni Becali, dezvăluiri din interior: “Ar accepta să vină!”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos și poate debuta în Dinamo – FCSB. Exclusiv
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”