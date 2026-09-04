Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a declarat că riscul ca un conflict de amploare să se extindă în Eurasia este „destul de real”. „Acest lucru constituie un motiv de îngrijorare extremă”, a afirmat el, relatează Meduza, citând agenția de știri TASS.

Narîșkin a făcut aceste declarații în cadrul celei de-a 22-a reuniuni a Conferinței șefilor agențiilor de securitate și serviciilor de informații din țările CSI. „Conform informațiilor noastre, liderii europeni cred în escaladarea controlată, o strategie de risc calculat elaborată de serviciile de informații occidentale încă din perioada Războiului Rece”, a afirmat el.

„Mecanismele de propagandă puse în mișcare de politicieni creează o imagine atât de rigidă a lumii, încât politicienii înșiși devin ostaticii acesteia. La un moment dat, tensiunea generală atinge un nivel la care orice eveniment, chiar și unul minor, poate dărâma întregul sistem”, a spus el. „Diplomația nu mai funcționează în această situație, iar puterile se prăbușesc literalmente într-un război total”.

Șeful spionajului rus a subliniat că strategia de apărare a Uniunii Europene, adoptată în 2025, prevede pregătirea pentru un conflict armat de amploare până în 2030 și identifică Rusia drept principala amenințare.

Societatea europeană nu este pregătită pentru un război cu Rusia, dar este „prea răsfățată și depravată”, a afirmat Narîșkin. Politicienii și corporațiile, a susținut el, „se folosesc de mitul unei amenințări din Est pentru a determina o creștere bruscă a cheltuielilor militare, pentru a reorienta industria către sectorul militar și pentru a moderniza armata, rețeaua de drumuri și infrastructura portuară”.

Narîșkin a afirmat că agențiile de securitate și serviciile de informații ale țărilor din CSI trebuie să-și consolideze sistemul de securitate colectivă „fără a aștepta ca spirala escaladării din Eurasia să ajungă la limita sa”.

Istoria oferă exemple de „modalități reușite de a ieși din spirala escaladării”, a spus el, făcând referire la Criza rachetelor din Cuba.

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Editor : A.M.G.