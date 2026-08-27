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Video Șeful spionajului rus, Serghei Narîșkin, confirmă întâlnirea cu John Ratcliffe, directorul CIA. Despre ce au discutat cei doi

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Serghei Narîșkin
Serghei Narîșkin este directorul Serviciului rus de informații externe. Foto: Profimedia
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Serghei Narîșkin, șeful serviciului de informații externe (SVR) al Rusiei, a declarat, joi, că a avut o „întâlnire la nivel de lucru” cu directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, la începutul acestei săptămâni și că au discutat despre chestiuni sensibile care intră în sfera de competență a serviciilor secrete, potrivit Reuters.

Narîșkin a spus că faptul că s-au întâlnit nu a fost nimic neobișnuit. „Întâlnirile dintre agențiile de informații din diferite țări sunt o practică standard”, a remarcat el.

Președintele american Donald Trump a descris vizita lui Ratcliffe - care a avut loc în contextul în care războiul din Ucraina se prelungește și eforturile de a ajunge la o pace durabilă între Statele Unite și Iran au stagnat - drept „semi-rutină”, iar Kremlinul nu a comentat cele discutate.

Cel puțin două instituții media americane și-au citat propriile surse, afirmând că Ratcliffe a avertizat Rusia să nu atace niciun stat membru NATO. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat acest lucru.

Editor : Ș.R.

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