Serghei Narîșkin, șeful serviciului de informații externe (SVR) al Rusiei, a declarat, joi, că a avut o „întâlnire la nivel de lucru” cu directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, la începutul acestei săptămâni și că au discutat despre chestiuni sensibile care intră în sfera de competență a serviciilor secrete, potrivit Reuters.

Narîșkin a spus că faptul că s-au întâlnit nu a fost nimic neobișnuit. „Întâlnirile dintre agențiile de informații din diferite țări sunt o practică standard”, a remarcat el.

Președintele american Donald Trump a descris vizita lui Ratcliffe - care a avut loc în contextul în care războiul din Ucraina se prelungește și eforturile de a ajunge la o pace durabilă între Statele Unite și Iran au stagnat - drept „semi-rutină”, iar Kremlinul nu a comentat cele discutate.

Cel puțin două instituții media americane și-au citat propriile surse, afirmând că Ratcliffe a avertizat Rusia să nu atace niciun stat membru NATO. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat acest lucru.

Editor : Ș.R.