Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals

Marea Britanie încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de a diviza şi domina, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând într-o discuţie cu presa rusă dezvăluirile serviciului rus de securitate, FSB, făcute ceva mai devreme, în legătură cu un presupus complot britanico-ucrainean ce ar fi presupus deturnarea unui avion rusesc MiG-31 către baza de la Mihail Kogălniceanu, pentru a declanşa o eventuală ripostă a NATO asupra Moscovei.

„Ei (britanicii - n.r.) nu mai au putere economică, iar puterea militară este, de asemenea, relativ slabă, inclusiv arsenalul nuclear, pe care, de fapt, nu îl pot controla în totalitate”, a declarat Serghei Lavrov. „Dar trebuie să compenseze cumva acest lucru – să compenseze prin această tradiţională dorinţă engleză de a domina şi a se împrăştia peste tot, ca să vorbim elegant”, a acuzat şeful diplomaţiei de la Moscova, citat de TASS.

„A existat un imperiu care a stăpânit practic întreaga lume. Acum, acest imperiu nu mai există, la fel cum nu mai există nici vechea Anglie bună, cu care ei obişnuiau să se mândrească”, a punctat Lavrov.

Comentariile sale au venit după ce marţi serviciul de securitate al Rusiei, FSB (moştenitorul fostului KGB pentru care a lucrat Vladimir Putin) a anunţat într-un comunicat că a dejucat o operaţiune a serviciului militar de informaţii al Ucrainei (GUR) de deturnare a unui avion de vânătoare rus MiG-31 echipat cu racheta hipersonică „Kinjal” pentru a organiza o provocare ce ar fi implicat cea mai mare bază aeriană a NATO - cea de la Mihail Kogălniceanu.

