Live TV

Serghei Lavrov, despre întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin: „Americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare»”

Data publicării:
serghei lavrov

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu acordat canalului maghiar de YouTube „Ultrahang” că discuția sa cu secretarul de stat american Marco Rubio din 20 octombrie a decurs „foarte bine”, chiar dacă Statele Unite nu au considerat necesară o întâlnire personală în urma acesteia., relatează UNN.

Lavrov a mai declarat că perspectivele unei noi întâlniri între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington.

„Deci există o inițiativă, iar noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord și stabilim formatul, locul și ora. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că invitația este anulată. Ulterior, americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare». Așadar, totul depinde de inițiator”, a spus șeful diplomației ruse.

Amintim că preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

Citește și:

CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)

Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
2025-01-10 instant-4635
3
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Premierul Bolojan, în studioul Digi24. „Oricine vine la guvernare va...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă...
donald trump - mike pence
Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord
Fortăreață egipteană veche de 3.500 de ani, descoperită pe un drum militar din deșertul Sinai. Ce au găsit arheologii în interior
Ilie Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Social Media Illustrations, Warsaw, Poland - 30 Sep 2020
SUA și China au pus la punct detaliile unui „acord final” privind vânzarea TikTok, susține șeful Trezoreriei SUA
USS Gravely
O altă navă de război americană, USS Gravely, a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela
vladimir putin la birou
Vladimir Putin se teme de o lovitură de stat. Panica a cuprins Kremlinul, președintele „a rămas fără cărți de jucat” (The Telegraph)
donald trump - vladimir putin - august 2025
Kremlinul, despre un summit Vladimir Putin - Donald Trump: „Nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta”
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik”
Partenerii noștri
Pe Roz
Femeie criticată dur după ce a plătit mii de dolari pe operație estetică, dar a refuzat să achite rechizitele...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Adevărul
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George...
Playtech
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe...
Pro FM
Justin Trudeau, impresionat de Katy Perry încă de la prima întâlnire: „A zburat până în California doar...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...