Serghei Lavrov, despre întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin: „Americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare»”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu acordat canalului maghiar de YouTube „Ultrahang” că discuția sa cu secretarul de stat american Marco Rubio din 20 octombrie a decurs „foarte bine”, chiar dacă Statele Unite nu au considerat necesară o întâlnire personală în urma acesteia., relatează UNN.

Lavrov a mai declarat că perspectivele unei noi întâlniri între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington.

„Deci există o inițiativă, iar noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord și stabilim formatul, locul și ora. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că invitația este anulată. Ulterior, americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare». Așadar, totul depinde de inițiator”, a spus șeful diplomației ruse.

Amintim că preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

