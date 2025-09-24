Live TV

Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia

serghei lavrov vorbeste cu marco rubio
Serghei Lavrov și Marco Rubio. Foto: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov „a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev şi de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului”, a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.

Mai devreme miercuri, în discursul susţinut la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York.

