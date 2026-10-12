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Video Serghei Lavrov, reacție dură după ce Volodimir Zelenski a cerut un armistițiu: „Nu cred că Ucraina merită”

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Serghei Lavrov. Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins ideea unui armistițiu în Ucraina, afirmând că Kievul nu merită o pauză în lupte. Declarațiile vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că o încetare a focului de 60 de zile ar permite organizarea alegerilor prezidențiale și a cerut oprirea completă a atacurilor. Lavrov susține că Ucraina ar folosi o eventuală pauză pentru a primi noi arme din Europa, anunță BBC.

Declarațiile oficialului rus vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică faptul că un armistițiu de 60 de zile ar permite organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Reacția sa a venit în contextul comentariilor președintelui american Donald Trump, care a spus că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Zelenski a explicat că organizarea alegerilor este „complet imposibilă” din motive de securitate, în condițiile în care atacurile continuă „zi și noapte”. Liderul ucrainean a cerut, în schimb, un armistițiu complet.

Președintele ucrainean și-a exprimat, de asemenea, surprinderea față de anunțul lui Trump privind un presupus armistițiu, afirmând, în cadrul Conferinței de Securitate de la Varșovia, că a aflat despre acesta din mass-media.

Într-o conferință de presă difuzată de Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov a susținut că o eventuală încetare a focului ar putea fi folosită de statele europene pentru a furniza Ucrainei noi arme, astfel încât Kievul să poată continua războiul.

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Șeful diplomației ruse a pus sub semnul întrebării sinceritatea declarațiilor lui Zelenski privind armistițiul, calificând drept „falsă” reacția de surprindere a liderului ucrainean la anunțul președintelui american.

Potrivit lui Lavrov, Zelenski ar fi dispus să folosească orice declarații sau inițiative pentru a obține o pauză în lupte. „Nu cred că merită o pauză”, a declarat ministrul rus de Externe.

Lavrov a adăugat că Moscova nu mai este dispusă să aibă încredere în promisiunile venite din partea adversarilor săi. „Nu cred că vom mai crede din nou în aceste asigurări și promisiuni”, a afirmat oficialul rus.

Citește și: O zi, în loc de 60. Putin ar accepta oprirea atacurilor asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor prezidențiale

Editor : C.A.

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