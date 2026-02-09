Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat el într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat pe canalul de televiziune NTV, informează News.ro care preia o informație TASS.

În cadrul conferinţei de presă de la sfârşitul anului 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul este cel care luptă împotriva Rusiei prin intermediul naţionaliştilor ucraineni.

El a menţionat anterior că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei. Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă Europa decide să declanşeze un război împotriva Rusiei, nu ar trebui să existe nicio îndoială că Rusia este gata să riposteze imediat.

Editor : Sebastian Eduard