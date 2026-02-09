Live TV

Serghei Lavrov: Rusia nu are niciun motiv să atace Europa. „Totuși, dacă vom fi atacați, nu va fi o operațiune militară specială”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1016236556
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat el într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat pe canalul de televiziune NTV, informează News.ro care preia o informație TASS.

În cadrul conferinţei de presă de la sfârşitul anului 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul este cel care luptă împotriva Rusiei prin intermediul naţionaliştilor ucraineni.

El a menţionat anterior că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei. Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă Europa decide să declanşeze un război împotriva Rusiei, nu ar trebui să existe nicio îndoială că Rusia este gata să riposteze imediat.

Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Închisoare Rusia
Țara în care deținuților le sunt opriți 75% din bani pentru „întreținere”
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026
d trump si miss universe 2013, la moscova
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Vaccine Rabies Bottle and Syringe Needle Hypodermic Injection,Immunization rabies and Dog Animal Diseases,Medical Concept with Dog blurred Background.
Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 
Recomandările redacţiei
drapelele ue si ucrainei
„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE...
harta europei uniunea europeana
UE, în fața unei săptămâni de foc: de la întâlnirea șefilor apărării...
barbat la laptop
„Metoda Accidentul”, adaptată vremurilor moderne. Cum clonează...
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Cutia Pandorei” se deschide în emisfera vestică: Venezuela, ca test...
Ultimele știri
Răpire în stil mafiot în Venezuela. Lider al opoziției, luat cu forța de civili înarmați la scurt timp după eliberare
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete va fi publicată, astăzi, de Ministerul Justiției
Trei moțiuni simple într-o singură zi: ce miniștri sunt contestați de opoziție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele trei zodii care își pot întâlni sufletul pereche în februarie 2026. Coincidențe magice și atracții...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a...
Adevărul
„Ancora NATO”, ținta lui Putin? Insula-cheie din Marea Baltică care stă între Europa și un război major cu...
Playtech
Cum s-a produs accidentul de pe DN6: greșeala făcută de șoferul autocamionului. Doi copii, de 13 și 16 ani...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut...
Pro FM
Taylor Swift face o declarație romantică rară. Artista descrie relația cu Travis Kelce drept „cea mai mare...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
O tânără a dat pe o casă cu 17 camere în Sicilia mai puțin decât pentru o mașină. Câți bani a scos din...
Newsweek
Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Un doberman, câştigătorul celebrei competiţii Westminster Kennel Club. 3000 de câini au fost înscriși în...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă