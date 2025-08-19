Serghei Lavrov spune că Marco Rubio a apreciat bluza inscripţionată cu URSS, pe care a purtat-o în Alaska: „Există o istorie”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre reacţia americanilor după ce au văzut bluza sa cu inscripţia „URSS”, cu care a apărut săptămâna trecută la summitul din Alaska, într-un interviu acordat canalului de televiziune Rossia 24. El susţine că secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat articolul vestimentar menţionat.

„Fără niciun fel de isterie, au spus pur şi simplu că le-a plăcut această bluză, după cum a spus secretarul de stat american Marco Rubio”, a declarat ministrul rus de externe.

În acelaşi timp, el a subliniat că ţinuta sa, care nu avea nimic neobişnuit, a făcut în mod artificial obiectul senzaţionalismului, relatează News.ro.

„Nu este nimic neobişnuit. Avem multe produse care reproduc simboluri sovietice şi nu văd nimic rău în asta. Este o parte din viaţa noastră, o parte din istoria noastră, este patria noastră, care a luat acum forma Federaţiei Ruse şi este înconjurată de foste republici sovietice şi ţări prietene”, a declarat Lavrov.

„Desigur, aceasta nu este lipsită de diverse ciocniri de interese. Aceasta este viaţa. Eu o consider o modă, dacă vreţi. Am văzut că, după ce a avut loc summitul de la Anchorage, tinerii care studiază aici, la MSU (Universitatea de Stat de la Moscova) şi la alte instituţii, au apărut cu aceste hanorace”, a menţionat Lavrov, potrivit transcriptului interviului publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe

„Nu cred că vorbim aici despre vreun «imperialism» sau despre vreo încercare de a reînvia «gândirea imperială». Vorbim despre faptul că există o istorie. Această istorie trebuie păstrată, inclusiv cu un uşor simţ al umorului uşor”, a spus Lavrov.

