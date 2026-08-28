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„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane (WP)

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Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Călătoria misterioasă a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova din această săptămână a fost precedată de informații recente ale serviciilor secrete americane, care indică faptul că liderul de la Kremlin consideră că Statele Unite sunt slăbite de războiul cu Iranul, ceea ce oferă Rusiei ocazia de a intensifica acțiunile împotriva intereselor și aliaților americani din Europa, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează The Washington Post.

Detaliile discuțiilor purtate de Ratcliffe cu omologul său rus rămân secrete, dar una dintre surse a declarat pentru The Washington Post că șeful CIA a avertizat Moscova să nu intensifice războiul împotriva Ucrainei, susținând că o astfel de mișcare ar avea efecte contrare. Această persoană și alte surse au vorbit sub condiția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

Ratcliffe s-a deplasat marți la Moscova, aceasta fiind prima vizită cunoscută a unui director al CIA în acest oraș de la sfârșitul anului 2021, când șeful serviciilor secrete ale președintelui Joe Biden, William J. Burns, a încercat să convingă Kremlinul să renunțe la invadarea Ucrainei.

Serghei Narîșkin, șeful serviciului de informații externe al Rusiei, SVR, a confirmat discuțiile cu Ratcliffe, afirmând că nu era „nimic neobișnuit” în legătură cu aceste întâlniri. Potrivit Kremlinului, Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit Kremlinului, Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

CIA și Casa Albă au refuzat să comenteze călătoria lui Ratcliffe.

Președintele american Donald Trump a minimizat joi îngrijorările potrivit cărora Putin ar putea ordona un atac asupra aliaților SUA din Europa. „Nu va ataca teritoriul NATO”, a declarat liderul de la Casa Albă, care a evitat să răspundă la o întrebare privind scopul călătoriei lui Ratcliffe.

Informațiile secrete care sugerează că Putin consideră că SUA sunt slăbite de războiul din Iran, care durează de șase luni, vin în urma unor rapoarte privind scăderea gradului de pregătire a trupelor și lipsa muniției, ca urmare a campaniei prelungite împotriva Teheranului.

Rezervele militare ale SUA de arme esențiale s-au redus considerabil, inclusiv sistemele Patriot și alte platforme de apărare aeriană, precum și arme ofensive sofisticate, cum ar fi rachetele de croazieră Tomahawk și ATACMS cu rază scurtă de acțiune, sistem care este, de asemenea, foarte solicitat în Ucraina.

Sursa citată a relatat anterior că Statele Unite au pierdut aproximativ un sfert din dronele Reaper, care costă între 30 și 50 de milioane de dolari bucata și sunt utilizate pentru supraveghere și identificarea țintelor.

Penuria de arme a alarmat aliații din Asia, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea Washingtonului de a descuraja o potențială confruntare cu China.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți oficiali ai administrației au negat public existența unor deficite grave de muniție, chiar dacă au exercitat presiuni asupra producătorilor de armament pentru a fabrica rapid mai multe arme.

Persoanele care au cunoștințe despre informațiile culese cu privire la evaluarea făcută de Putin asupra poziției strategice a SUA în contextul războiului din Iran nu au oferit detalii suplimentare despre modul în care au fost obținute aceste informații sau despre gradul de încredere al analiștilor CIA în acuratețea lor.

Ratcliffe a sosit la Moscova marți dimineață, ora locală, la bordul unui avion de transport militar C-17A, după o escală la Riga, capitala Letoniei. Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arăta un convoi de mașini, unele cu plăcuțe diplomatice, traversând centrul Moscovei. Avionul C-17A a decolat de la Moscova la ora 17:30, la aproximativ 8 ore și jumătate după aterizare, conform datelor de urmărire.

În contextul în care războiul terestru din Ucraina se află, în mare parte, într-un impas, Moscova și Kievul au lansat atacuri din ce în ce mai devastatoare asupra teritoriului celeilalte părți. Ucraina a lovit ținte de mare importanță, vizând frecvent noduri-cheie ale industriei energetice rusești și ale comerțului online. Moscova, pe de altă parte, continuă să bombardeze ținte civile, precum blocuri de locuințe, dar și infrastructura industrială și centralele electrice de pe întreg teritoriul Ucrainei.

Rusia a profitat de diminuarea stocurilor Ucrainei de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană, care au fost furnizate de Statele Unite. Țările europene s-au angajat să furnizeze Kievului rachete de interceptare, dar multe dintre acestea nu vor ajunge decât anul viitor.

Călătoria lui Ratcliffe la Moscova „nu a avut atât de mult legătură cu faptul că Putin s-ar afla într-o situație dificilă” din cauza eșecului armatei sale de a ieși din impasul de pe câmpul de luptă din Ucraina, „cât mai degrabă cu faptul că Rusia consideră că suntem epuizați și nu putem interveni”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu situația.

Ratcliffe le-a spus oficialilor ruși că, dacă Putin ar intensifica semnificativ conflictul din Ucraina, acest lucru l-ar împinge pe Trump să se apropie de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat această persoană.

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, Europa a fost lovită de atacuri de război hibrid, printre care și o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, despre care mulți analiști și unele guverne afirmă că pare să fie opera Rusiei.

Țările NATO din Europa de Est, în special statele baltice, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca Putin să intensifice presiunea sau să autorizeze incursiuni din ce în ce mai provocatoare, pe fondul încălcărilor spațiului aerian și al apariției unor drone aparent rătăcite.

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Editor : A.M.G.

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