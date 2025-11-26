Live TV

Serviciile secrete franceze au reținut două femei care ar fi spionat pentru Rusia. Acestea riscă până la 45 de ani de închisoare

Data publicării:
politie franta
Polițiști francezi. Foto: Guliver/GettyImages

Angajații Direcției Generale pentru Securitate Internă (DGSI) din Franța au reținut-o pe Vincent Perfetti, șefa asociației pro-ruse „SOS Donbass”, și pe fondatoarea acesteia, Anna Novikova. Ele sunt acuzate de „complot cu un stat străin”, „colectare de informații” în interesul acestuia și creare de grupuri criminale, relatează Le Parisien.

Ambele inculpate au fost arestate. DGSI consideră că Novikova și Perfetti lucrau pentru serviciile secrete ruse, folosind activitatea umanitară ca acoperire pentru activități de spionaj și operațiuni de influență. Scopul oficial declarat al „SOS Donbass” este de a ajuta locuitorii regiunii ucrainene cu același nume, cea mai mare parte a acesteia fiind capturată de armata rusă.

Contrainformațiile o urmăreau pe Novikova cel puțin de la începutul anului. S-a aflat că ea încerca să obțină de la companiile franceze informații „referitoare la interesele economice” ale țării. „RIA Novosti” afirmă că Novikova colabora cu agenția. Ea are atât cetățenia rusă, cât și franceză. Conform acuzațiilor aduse, ea riscă până la 45 de ani de închisoare și o amendă de 600.000 de euro, scrie Reuters.

Fondatoarea „SOS Donbass” a fost deja chemată la interogatorii în Franța. În februarie 2024, ea a declarat pentru TASS că era suspectată de utilizarea donațiilor pentru a sprijini armata rusă.

Perfetti a condus anterior filiala europeană a clubului de motocicliști „Lupii Nocturni”, a participat la mitinguri pro-ruse în Franța și a anunțat „convoaie umanitare” pentru locuitorii din Donbass.

DGSI consideră că persoanele implicate au folosit călătoriile în teritoriile ocupate și participarea la misiunile asociației pentru întâlniri secrete cu curatorii ruși.

Nici Novikova, nici Perfetti nu recunosc vina și se poziționează ca „activiști pro-ruși”. Pe lângă ei, a fost reținut și un membru al „SOS Donbass” – Vyacheslav P., în vârstă de 40 de ani. Acesta este acuzat de participare la o organizație criminală, precum și de distrugerea unui obiectiv protejat de stat „în interesul unei puteri străine”. Potrivit anchetei, el a lipit afișe cu imagini ale soldaților ruși pe Arcul de Triumf. Nu a fost arestat, ci obligat să se prezinte la poliție o dată pe săptămână.

