Live TV

Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane

Data publicării:
Noua Geran-5. Foto HUR Telegram
Noua Geran-5. Foto: HUR/Telegram
Din articol
Ce are în comun cu alte drone Geran Componentele noii drone

Serviciile de informații militare ale Ucrainei au dezvăluit caracteristicile unui nou vehicul aerian fără pilot rusesc drona de atac Geran-5, echipată cu un motor cu reacție și capabilă să atingă viteze de până la 600 km/h, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR).

Conform datelor serviciilor de informații, drona seamănă cu modelul iranian Karrar, majoritatea modulelor sale fiind identice cu componentele utilizate în alte drone Geran produse la Alabuga. Se pare că Rusia ia în considerare lansarea dronei de pe un avion de atac Su-25.

Caracteristicile principale ale Geran-5:

  • greutate totală la decolare: 850 kg;
  • viteză de croazieră: 450–600 km/h;
  • autonomie de zbor: aproximativ 2 ore;
  • raza de acțiune estimată: până la 950 km;
  • altitudine maximă: 6 km (utilizare reală înregistrată: de la 200 m la 3 km).

Drona este propulsată de un motor turboreactor chinezesc TELEFLY TF-TJ2000A cu o forță de tracțiune de 200 kgf (1.960 newtoni).

Ce are în comun cu alte drone Geran

UAV-ul utilizează componente similare cu alte modele Geran, inclusiv un controler de zbor FCU, un sistem de navigație inerțială SADRA/MINSOO, un sistem de navigație prin satelit Kometa-M12 cu o antenă CRP cu 12 elemente, un sistem de transmisie telemetrică Tracker V3 bazat pe un microcomputer Raspberry Pi și modemuri 3G/LTE, precum și un modem Xingkai Tech XK-F358 MESH, printre altele.

Învelișul fuzelajului, aripile și ansamblul cozii sunt realizate din fibră de carbon, în timp ce structura portantă este formată din aluminiu și oțel.

Pentru marcarea dronelor, Rusia utilizează aceeași serie experimentală E aplicată modificărilor Geran-2 echipate cu rachete R-60 și MANPADS.

Componentele noii drone

Specialiștii HUR au identificat o bază de componente electronice provenind din trei țări — China, Statele Unite și Germania.

„Extinderea arsenalului rus de sisteme de atac bazate pe prototipuri iraniene, precum și utilizarea în continuare a componentelor fabricate în țările din lumea liberă, subliniază necesitatea intensificării eforturilor de blocare a accesului statelor agresoare la tehnologii critice”, a declarat HUR.

Anterior, HUR a publicat o diagramă interactivă care detaliază structura, componentele și baza electronică a UAV-ului Geran-2 din seria E, echipat cu un sistem portabil de apărare aeriană.

Anterior, experții HUR au publicat și un model 3D al UAV-ului rus Orion și au dezvăluit informații despre 43 de întreprinderi implicate în producția acestuia.

geran 5
Sursa foto: HUR

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Digi Sport
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
O dronă rusească a fost găsită sâmbătă, de localnici, în Vrancea. Armata și SRI fac verificări: nu e clar când a căzut
Drone kamikaze Shahed.
Nou atac al rușilor cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea
profimedia-1065398788
Războiul din Ucraina a depășit durata luptei dintre URSS și Germania lui Hitler: aparent, doar Kievul plătește un preț comparabil
profimedia-0851395992
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo...
Fotografie principala articol dr Vlad Predescu
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini...
Ultimele știri
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Ce cred românii despre vaccinarea antigripală a copiilor (studiu INSCOP)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Refuzul semnării procesului verbal în 2026: ce se întâmplă și ce opțiuni îți rămân
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Gerul pune stăpânire pe toată țara! La cât ajung temperaturile minime
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...