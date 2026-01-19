Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane

Serviciile de informații militare ale Ucrainei au dezvăluit caracteristicile unui nou vehicul aerian fără pilot rusesc — drona de atac Geran-5, echipată cu un motor cu reacție și capabilă să atingă viteze de până la 600 km/h, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR).

Conform datelor serviciilor de informații, drona seamănă cu modelul iranian Karrar, majoritatea modulelor sale fiind identice cu componentele utilizate în alte drone Geran produse la Alabuga. Se pare că Rusia ia în considerare lansarea dronei de pe un avion de atac Su-25.

Caracteristicile principale ale Geran-5:

greutate total ă la decolare: 850 kg;

viteză de croazieră: 450 –600 km/h;

autonomie de zbor: aproximativ 2 ore;

raza de ac țiune estimată: p ân ă la 950 km;

altitudine maximă: 6 km (utilizare reală înregistrat ă: de la 200 m la 3 km).

Drona este propulsată de un motor turboreactor chinezesc TELEFLY TF-TJ2000A cu o forță de tracțiune de 200 kgf (1.960 newtoni).

Ce are în comun cu alte drone Geran

UAV-ul utilizează componente similare cu alte modele Geran, inclusiv un controler de zbor FCU, un sistem de navigație inerțială SADRA/MINSOO, un sistem de navigație prin satelit Kometa-M12 cu o antenă CRP cu 12 elemente, un sistem de transmisie telemetrică Tracker V3 bazat pe un microcomputer Raspberry Pi și modemuri 3G/LTE, precum și un modem Xingkai Tech XK-F358 MESH, printre altele.

Învelișul fuzelajului, aripile și ansamblul cozii sunt realizate din fibră de carbon, în timp ce structura portantă este formată din aluminiu și oțel.

Pentru marcarea dronelor, Rusia utilizează aceeași serie experimentală E aplicată modificărilor Geran-2 echipate cu rachete R-60 și MANPADS.

Componentele noii drone

Specialiștii HUR au identificat o bază de componente electronice provenind din trei țări — China, Statele Unite și Germania.

„Extinderea arsenalului rus de sisteme de atac bazate pe prototipuri iraniene, precum și utilizarea în continuare a componentelor fabricate în țările din lumea liberă, subliniază necesitatea intensificării eforturilor de blocare a accesului statelor agresoare la tehnologii critice”, a declarat HUR.

Anterior, HUR a publicat o diagramă interactivă care detaliază structura, componentele și baza electronică a UAV-ului Geran-2 din seria E, echipat cu un sistem portabil de apărare aeriană.

Anterior, experții HUR au publicat și un model 3D al UAV-ului rus Orion și au dezvăluit informații despre 43 de întreprinderi implicate în producția acestuia.

Sursa foto: HUR

Editor : A.R.